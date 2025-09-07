CastraPet retorna à Ilha do Mel com mutirão extra de castração de cães e gatos

Com apoio da Prefeitura de Paranaguá e ONGs também serão esterilizados os animais errantes que circulam pela ilha

Foto: Patryck Madeira/Arquivo/Sedest

A Ilha do Mel, em Paranaguá, vai receber pela segunda vez o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná), ação coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT). A edição extra do projeto ocorre nos dias 13 (sábado), em Encantadas, e 14 (domingo), em Brasília.

Os atendimentos são exclusivos para cães e gatos de moradores da comunidade, de organizações da sociedade civil ou de protetores independentes. A expectativa é castrar pelo menos 200 animais.

As inscrições para participar do mutirão estão abertas e podem ser feitas nos escritórios da Unidade de Administração da Ilha do Mel (Unadim), órgão vinculado ao Governo do Estado, de Brasília e Encantadas, até quinta-feira (11), entre 9h e 17h.

A intervenção, explica a coordenadora do CastraPet Paraná, Girlene Jacob, é uma medida importante para controle populacional e a saúde dos pets. Além da castração, os animais são microchipados e receberão medicação pós-operatório, sem custo para o tutor. “A castração é essencial para a qualidade de vida do animal, trazendo para ele maior expectativa de vida, redução de riscos de câncer, infecções e comportamento mais calmo e menos agressivo”, diz a médica veterinária.

Errantes

Paralelamente, o IAT, em conjunto com a Prefeitura de Paranaguá, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca, e ONGs especializadas, organiza um mutirão para a captura de animais errantes, aqueles que se encontram em locais públicos sem o acompanhamento do proprietário, sem identificação ou com indícios de abandono.

Esses gatos serão marcados, esterilizados e devolvidos, seguindo as diretrizes do programa CED (capturar, esterilizar e devolver), do governo federal, de controle de populações de animais de vida livre de forma efetiva, humanitária, ética e sustentável. Após o procedimento, os animais serão soltos na mesma colônia em que já viviam.

“Esses gatos não castrados se reproduzem rapidamente, podendo impactar na vida selvagem. Os felinos, por instinto predador, caçam aves, pequenos mamíferos e répteis, muitas vezes ameaçando espécies nativas e desequilibrando os ecossistemas locais”, destaca Girlene.

A primeira edição do CastraPet na Ilha do Mel ocorreu em dezembro do ano passado. Na ocasião, 300 animais foram beneficiados pelo programa.

“Essa iniciativa não é só para o bem dos pets, mas também para proteger a fauna silvestre que vive na ilha. O controle de população de cães e gatos ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema e preserva a Unidade de Conservação. A castração é um ato de amor e responsabilidade”, afirma a coordenadora.

Para mais informações: Unadim/Brasília: (41) 9-9116-0189 e Unadim/Encantadas: (41) 9-8413-4224.

Guaraqueçaba, Guaratuba e Morretes

O mutirão extra do CastraPet não integra o 5º ciclo do programa, previsto para começar ainda neste ano.

A nova fase vai passar por 318 municípios do Estado, com investimento de R$ 19.790.000,00 por parte do Governo do Estado. Ao final desta etapa, em 2026, a proposta voltada para a Saúde Única terá alcançado todas as 399 cidades paranaenses, cobrindo 100% do território. Desde 2020, quando o projeto teve início, 104.378 pets foram castrados.

No Litoral, receberão o CastraPet pela primeira vez os municípios de Guaraqueçaba, Guaratuba e Morretes.