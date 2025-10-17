Portos do Paraná participa de operação de acesso de navio de cruzeiro e reforça turismo internacional no Litoral

Operação de acesso do navio a baía e a fiscalização da estrutura de segurança a bordo foram acompanhadas pelas equipes da Autoridade Portuária

Foto: Claudio Neves/ GCom Portos do Paraná

Turistas canadenses, norte-americanos, russos, ingleses, brasileiros e um peruano conheceram as belezas da Ilha do Mel. Eles chegaram ao litoral paranaense a bordo do navio de luxo Scenic Eclipse, na manhã desta quinta-feira (16). Esta é a segunda vez que a embarcação fundeia (ancora) na Baía de Paranaguá.

Toda a operação de acesso do navio foi acompanhada pelas equipes da Portos do Paraná. A Guarda Portuária também esteve presente para fiscalizar o scanner de bagagens e a estrutura a bordo da embarcação, que precisa seguir as exigências do ISPS Code (Código Internacional de Segurança de Navios e Instalações Portuárias).

“A vistoria, basicamente, é focada nas bagagens. Nosso objetivo é conferir se o aparelho de raio-X está calibrado, para verificar a entrada de objetos proibidos, principalmente armas de fogo”, afirmou gerente da Unidade Administrativa de Segurança Portuária, major Cesar Kamakawa.

Dos 202 passageiros, 157 fizeram o passeio. O grupo foi dividido em dois: o primeiro conheceu a Fortaleza, a Baía dos Golfinhos, a Ilha das Peças, a Ponta Oeste e a Gruta das Encantadas; o segundo seguiu para as praias de Brasília e do Farol.

“O impacto econômico para a ilha é muito grande. Os turistas geram empregos para os barqueiros, movimentam os restaurantes e o comércio que vende lembranças e outros produtos”, comentou o coordenador de turismo da Paranaguá Tour, Márcio Branco.

Um dos barqueiros que prestou serviços foi Felipe Fernando de Matos. “Nesta época do ano o movimento é menor e, com a chegada dos cruzeiros, a economia local melhora. Isso ajuda muito quem vive aqui na Ilha do Mel.”

A comerciante Jhenifer Valentim abriu a cafeteria um dia antes do habitual para atender os cruzeiristas. “Nós, comerciantes, ficamos muito felizes com mais um cruzeiro desembarcando, porque movimenta todo o comércio. É um privilégio receber o turismo internacional.”

Jhenifer foi aluna do curso de inglês gratuito oferecido pela Portos do Paraná aos moradores da ilha. “Com a vinda dos cruzeiros, a gente tem que ir aprendendo para poder atender melhor o turista”, explicou.

A Prefeitura de Paranaguá também contribuiu no suporte à recepção dos visitantes. “Temos vindo para cá e conversado com o pessoal, pois precisamos oferecer uma estrutura turística que envolva acessibilidade e limpeza”, destacou o secretário de Cultura e Turismo do município, José Reis de Freitas Neto.

“A Ilha do Mel já está muito bem consolidada com relação aos navios de cruzeiro internacionais. Participamos várias vezes da SeaTrade, em Miami, para divulgar o estado do Paraná. Agora, estamos recebendo cruzeiros do mundo inteiro aqui”, enfatizou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes Santos.

Visita encanta os turistas

A passageira Olga, natural da Sibéria (Rússia), buscava natureza e belas paisagens, como as da Ilha do Mel. “Posso ver muito verde, aqui é muito bonito”, afirmou.

Brian Poltman, dos Estados Unidos, viajou com a família para conhecer as belezas do Brasil e elogiou o atendimento oferecido a uma familiar cadeirante. “O Brasil é um país muito bonito. As pessoas foram muito boas e pacientes para se comunicar conosco. Vocês oferecem ótima acessibilidade para quem está em cadeira de rodas se divertir — surpreendentemente, muito melhor do que na Turquia e na Grécia. Estamos muito felizes e encantados com as lindas cidades e com as pessoas.”

A economista Helena Libman e o médico Arnaldo Libman, do Rio de Janeiro, visitaram pela primeira vez a Ilha do Mel. “Queríamos um passeio mais curto até Buenos Aires e achamos interessante conhecer a Ilha”, contou Helena. “O Brasil tem muita coisa bonita. O pessoal de fora fica impressionado e descobre a nossa grande diversidade. É espetacular”, complementou Arnaldo.

Aos poucos, o Scenic Eclipse deixará os trópicos para seguir em direção a São Francisco do Sul, em Santa Catarina, a Argentina e depois outros pontos turísticos até alcançar o extremo sul do planeta, no Círculo Polar Antártico.

Fonte: GCom Portos do Paraná