Cattalini Terminais bate novo recorde de movimentação

Foto: Divulgação

Um novo recorde de movimentação de granéis líquidos foi batido nesta semana pela Cattalini Terminais Marítimos.

O píer da companhia no Porto de Paranaguá recebeu o navio Jag Sparrow para a descarga de 72,2 mil m³ de diesel. Neste ano, o volume máximo importado havia sido de 70 mil m³.

“Contamos com equipes preparadas e uma estrutura que oferece operações seguras e ágeis. Todo o processo logístico é planejado com o apoio de diferentes áreas, focadas sempre na melhor prestação do serviço”, comentou Bruno Marcel dos Santos, gerente de logística da Cattalini Terminais Marítimos.

Com 228 metros de comprimento, o navio está atracado no berço externo do píer Cattalini, onde o calado é de 12,8 metros, o equivalente a um prédio de 4 andares. As operações acontecem de forma ininterrupta e a carga importada está sendo direcionada aos centros de tancagem 3 e 4 da empresa.

O óleo diesel importado via terminal da Cattalini integra o rol de produtos do segmento derivados claros de petróleo.