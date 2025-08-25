Prefeitura de Paranaguá apoia Aviva Alexandra com ações sociais e serviços

Fotos: Manoel Aleixo

No último domingo (17), a comunidade de Alexandra recebeu a 10ª edição do Aviva Alexandra, evento que já integra o calendário oficial de Paranaguá e é reconhecido como Patrimônio Imaterial Cultural do município, por meio da Lei 3.904/2020. Com apoio da Prefeitura, o encontro reuniu atividades sociais durante o dia e um grande culto de avivamento à noite, envolvendo igrejas da região.

Das 9h às 17h, a Praça Conceição Zella foi palco de uma ampla ação social voltada para a comunidade local. Diversas secretarias municipais estiveram presentes, levando serviços gratuitos e orientação à população.

A Secretaria Municipal de Turismo (Setur) disponibilizou a van turística, apresentando pontos históricos e culturais de Paranaguá, muitos deles ainda desconhecidos por moradores da região. Já a Secretaria da Mulher (Semmu) promoveu atendimento com orientações jurídicas e sociais, esclarecendo dúvidas sobre situações de assédio, violência doméstica e demais formas de violação de direitos.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também participou, oferecendo aferição de pressão arterial, medição de glicemia e acompanhamento básico. Além disso, a comunidade teve acesso a serviços de beleza como corte de cabelo e manicure, além de atividades recreativas para as crianças, incluindo pintura de rosto, cama elástica, algodão-doce e pipoca.

O evento ainda contou com a presença da equipe Blankal Esportes, que levou o time feminino de futebol, participante da Série B do Campeonato Paranaense, para interagir com a comunidade.

Um dos destaques da edição foi a realização de uma feirinha ao lado da praça, que reuniu comerciantes locais e moradores de Alexandra. Entre os participantes, estavam vendedores de espetinhos e outros produtos que, segundo relataram, superaram as expectativas de vendas.

De acordo com comerciantes, a movimentação foi intensa durante todo o dia, resultando em um retorno acima do esperado. “A gente ficou muito contente, porque vendeu bastante, foi acima da expectativa”, afirmou o organizador Manoel Aleixo.

Encerrando o dia de atividades, das 19h às 22h, foi realizado um grande culto de avivamento que reuniu fiéis de diferentes denominações religiosas de Alexandra e região. Apesar do clima frio, a celebração atraiu um público expressivo, consolidando o evento como uma tradição aguardada pela população local.

Estrutura e apoio da Prefeitura

A Prefeitura de Paranaguá garantiu a infraestrutura do evento, com montagem de palco, tenda, som, cadeiras e apoio logístico. Além disso, os voluntários que atuaram ao longo do dia receberam alimentação completa, com café da manhã, almoço e café da tarde.

O prefeito Adriano Ramos destacou a importância da parceria entre o poder público e a comunidade. “Eventos como o Aviva Alexandra reforçam o compromisso da Prefeitura com a promoção da cidadania, da cultura e da fé. Alexandra tem recebido atenção especial de nossa gestão e este trabalho conjunto é fundamental para fortalecer a comunidade”, afirmou.

Para 2026, Manoel Aleixo já planeja ampliar os serviços oferecidos, incluindo vacinação e a possibilidade de emissão de documentos, como a carteira de identidade, além de novas parcerias para atender ainda mais moradores.

“Foi um trabalho muito bacana, tivemos bastante gente participando e o apoio da Prefeitura foi fundamental. Esse evento já faz parte da vida da comunidade, é esperado todo ano. Nosso objetivo é crescer a cada edição, levando mais projetos e benefícios para a comunidade”, concluiu o organizador.

Fonte: PMP / jornalista: Luiza Rampelotti