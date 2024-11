Centenário da Coluna Prestes será tema do Grande Expediente da Assembleia Legislativa

Foto: Integrantes da Coluna Prestes no Marco das Três Fronteiras em Foz do Iguaçu | Portal Vermelho

Nesta segunda-feira ( 11), os 100 anos da Coluna Prestes será tema do Grande Expediente da Assembleia Legislativa do Paraná. A homenagem foi proposta pela deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT) e terá a presença do filho do líder do movimento, Luís Carlos Prestes.

Na solenidade, Luiz Carlos Prestes Filho falará o sobre o Centenário da Coluna Prestes e a história do Paraná.

A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro de teor tenentista ocorrido entre 1924 e 1927. O principal motivo para a criação do movimento foi a insatisfação com o governo de Artur Bernardes e o regime oligárquico, característico da República Velha, conhecido como política do café com leite. As principais reivindicações eram a implementação do voto secreto, a defesa do ensino público e a obrigatoriedade do ensino secundário para toda a população, além de acabar com a miséria e a injustiça social no Brasil.

Com cerca 1.500 homens, a Coluna percorreu uma marcha de 25 mil quilômetros, atravessando 13 estados brasileiros das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste entre 1924 e 1927.

Grande Expediente: Centenário da Coluna Prestes

Data: 11/11/2024

Horário: 14h30

Local: Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná