Centro Cultural 5C realiza formatura do projeto Cumbuca após aporte da Portos do Paraná

Iniciativa do 5C incentiva autoconhecimento e construção de sonhos entre adolescentes

Fotos: Regis Rieger/Portos do Paraná

Adolescentes participaram da 1ª Formatura do projeto Cumbuca que conta com o apoio da Portos do Paraná. O evento foi realizado nesta quinta-feira (6), na sede do 5C Centro Cultural, em Paranaguá, onde os 13 jovens do Colégio Estadual Dr. Arthur Miranda Ramos apresentaram os sonhos de carreira revelados ao longo do projeto e como pretendem realizá-los. O projeto também conta com o patrocínio do Grupo Interalli.

“Ouvimos aqui sonhos maravilhosos dos jovens, que temos certeza vão se concretizar. O Cumbuca é uma iniciativa muito linda, que vai fazer muito pela vida dessas crianças”, declarou o secretário-geral da presidência da Portos do Paraná, Carlos Eidam.

Apoio que transforma

Com o apoio da Portos do Paraná o projeto, que antes era desenvolvido apenas na sede do 5C, agora foi implementado em dez escolas estaduais do município, beneficiando mais 120 estudantes. A empresa pública também contribuiu para a contratação de cinco instrutores e na impressão de 5 mil exemplares do livro Como transformar o mundo, escrito por João Costa Júnior, conhecido como Jota, idealizador do 5C. Os livros foram entregues em agosto deste ano e são utilizados nas rodas de conversa do Cumbuca.

“É uma energia surreal quando eles conseguem colocar toda a emoção para fora. Vários sonhos lindos, alguns inusitados, mas o que a gente sempre fala é que o mais importante é que eles tenham apoio. A Portos do Paraná e o Grupo Interalli fizeram tudo isso acontecer”, afirmou Jota.

Sonhos em construção

Um dos formandos é o adolescente Pedro Henrique Santos de Souza, de 15 anos, que sonha em ser desenvolvedor de jogos. “Eu gostava muito de ver meu pai e meu irmão jogando. Eu adorava ver aquele mundo virtual e, no Cumbuca, consegui descobrir pessoas que também gostam de jogos. As aulas me ajudaram a me comunicar melhor”, disse Santos.

Na ocasião, Pedro apresentou um jogo que desenvolveu nas aulas de informática juntamente com seus colegas de turma. Ele e os amigos já receberam o desafio de criar um jogo em que os propósitos do 5C estejam presentes.

A formanda Julia de Oliveira, 15 anos, era indecisa em relação ao caminho que queria seguir no futuro. “Eu tinha algumas ideias, mas nenhuma certeza. E com o curso eu consegui me conhecer melhor, entender os meus gostos, e o meu sonho é ser jornalista. Vou fazer faculdade e aprender mais”, afirmou Júlia.

Origem do 5C

O 5C nasceu da experiência pessoal de João Costa, que decidiu criar o projeto após perder um primo para as drogas. Desde então, o centro cultural atua para ampliar horizontes e mostrar às crianças e adolescentes que é possível conhecer novas realidades e transformar suas vidas.

Os cinco “Cs” representam conhecimento, cooperação, cultura, comunidade e conscientização.

Atualmente, o 5C oferece nove oficinas e mantém iniciativas que envolvem literatura, música, esportes e inclusão social, além de projetos voltados a mães em situação de vulnerabilidade.

Oficinas oferecidas pelo 5C

5C na Escola – livros infantis nas escolas municipais

Pá na Água – fotografia e remada nas comunidades ribeirinhas

Tocando o Futuro – aulas de música

Cine5C – audiovisual

WebRádio – audiovisual

5C Lab – informática

Reforço Escolar

5C na Mesa – cozinha comunitária

5C Esportes – diversas modalidades, incluindo karatê