Portos do Paraná entrega mechas de cabelo doadas por colaboradores no Outubro Rosa

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

O Instituto Peito Aberto recebeu 71 mechas de cabelo doadas por colaboradores da Portos do Paraná durante a campanha Outubro Rosa 2025. Dez mulheres cortaram os cabelos no Palácio Taguaré, e outros três colaboradores entregaram mechas já cortadas durante a ação realizada neste mês.

“As doações feitas pelos nossos colaboradores melhoram a qualidade de vida das mulheres que estão na luta contra o câncer. O tratamento provoca a queda de cabelo, e as perucas vêm para elevar a autoestima dessas mulheres”, afirmou a coordenadora de Assistência Médica e Social da Diretoria Administrativa e Financeira da Portos do Paraná, Mônica Denardi.

A próxima etapa do processo de preparação das perucas consiste na separação das mechas, pesagem das doações e entrega para uma voluntária, responsável por lavar e montar as próteses capilares. A finalização das peças levará, em média, dois meses.

“As perucas devolvem a autoestima da mulher, para que ela consiga concluir o tratamento com um pouquinho mais de esperança”, declarou a coordenadora administrativa do Instituto Peito Aberto, Jiseli Pirelli.

Ações Outubro Rosa

Durante o mês de outubro, a Portos do Paraná também realizou a doação de lenços para pacientes do Hospital Erasto Gaertner e promoveu uma roda de conversa com representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC).

A vice-presidente da RFCC, Joane Silva Pesch, participou do encontro e compartilhou seu depoimento sobre como descobriu nódulos durante o autoexame em casa e venceu a doença com o apoio da família. “A pessoa com câncer fica suscetível, carente, e precisa dessa rede de apoio. Por isso, desejo ao paciente coragem e fé, principalmente na medicina, para que coisas positivas aconteçam”, afirmou.

De acordo com estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Paraná deve registrar 36,9 mil novos casos de câncer por ano. No triênio de 2023 a 2025, o total pode ultrapassar 110 mil ocorrências, conforme o estudo Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil.

Outra ação, realizada no dia 29 de outubro, foi a entrega de exemplares do livro “Porto de Paranaguá – 90 anos”, adquiridos pelas empresas locais como forma de contribuir com as campanhas do Outubro Rosa. A obra narra a implantação do porto, destaca resultados recentes e aponta projetos futuros.

O livro foi idealizado por Andrea Carolina Xavier e Meyer, esposa do diretor-presidente da Portos do Paraná. Todo o valor obtido com as vendas será destinado ao Instituto Peito Aberto e à Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC).

“Esses recursos vão ajudar a ampliar os atendimentos, com a compra de suplementos alimentares, cestas básicas e fraldas geriátricas”, explicou a vice-presidente da RFCC, Joane Silva Pesch.

“As doações vêm justamente para que a gente consiga oferecer um melhor atendimento às mulheres assistidas pelo Instituto”, destacou a fundadora do Instituto Peito Aberto, Fabiana Parro.

Fonte: GCom Portos do Paraná