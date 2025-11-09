Portos do Paraná consolida Semana de Ética e Integridade como tradição no calendário institucional

Debates reuniram especialistas para discutir ambiente de trabalho saudável e valores públicos

Foto: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

A Portos do Paraná finalizou, nesta sexta-feira (6), a II Semana de Ética e Integridade, voltada para mais de 400 colaboradores e estagiários. Pelo segundo ano consecutivo, a empresa pública debateu valores que balizam a administração e consolidou, em seu calendário, o evento que propõe a construção de um ambiente de trabalho cada vez mais saudável nos portos de Paranaguá e Antonina.

“Esse evento é muito importante para nós. É um momento de incentivar a ética e a integridade dentro da organização, com um ambiente íntegro e inclusivo. Por isso, fizemos essa pausa nas nossas rotinas para discutirmos temas tão relevantes”, justificou a superintendente de Governança, Bruna Nicolau.

Reflexões sobre ética e integridade

Durante os três dias de evento, convidados externos e especialistas da casa abordaram temas atuais, como “Ética e Integridade na Administração Pública”, “Saúde Mental e Segurança: o Respeito como Base para Ambientes Saudáveis” e “Cultura de Respeito: Diversidade, Inclusão e Prevenção à Violência”.

De acordo com Patrick Machado, ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), o evento foi importante para ampliar a consciência sobre as questões legais dos temas envolvidos. “Para que possamos cumprir com a ética, com a integridade e com todos os princípios da governança pública, esse evento traz uma reflexão de que ações como essa devem ser realizadas com maior frequência em todos os espaços da administração pública”, analisou.

Debates sobre violência e inclusão

A delegada Maluhá Soares trouxe ao debate o tema da violência contra a mulher. “É um tema sensível, mas muito importante de ser debatido porque, infelizmente, está presente em vários lares brasileiros. No entanto, cada um de nós pode exercer um papel importante na prevenção e no combate à violência”, destacou.

A secretária de Inclusão de Paranaguá, Isabelle Dias, compartilhou sua trajetória de vida e superação sendo surda, reforçando a importância da integração de todos na sociedade.

“Inclusão para todos, e não separação. É importante incluir as pessoas com deficiência, transpor as barreiras, e a Secretaria tem esse papel com oficinas e terapias. Temos as portas abertas, e há muitas pessoas com diferentes tipos de deficiência que ainda não são reconhecidas”, apontou.

Compromisso permanente com um ambiente ético

Por fim, o coordenador de Compliance, Éverton Renato de Oliveira, fez um balanço positivo da Semana e projetou a continuidade do evento nos próximos anos. “Conseguimos debater temas muito importantes, que transformam a empresa e fazem com que as pessoas se sintam melhor e mais acolhidas no ambiente de trabalho. Queremos manter o evento no nosso calendário, mantendo essa discussão viva e atualizada”, finalizou.

Também participaram e contribuíram com os debates Mirella Costa (ouvidora da Portos do Paraná), Vinícius Cordeiro (agente de Compliance), o Comitê de Ética, liderado pelo coordenador Fabrício Monfort, o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho José Sbravatti, as psicólogas Laísa Pontes e Luciana Martins, a gerente de RH da Cattalini Fabiana Stieglitz e a delegada Kemelly da Silva.