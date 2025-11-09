Taguaré F.C. é pentacampeão do Torneio Novembro Azul de Futsal

Além da competição de futsal, colaboradores participaram do primeiro torneio de truco e realizaram exames gratuitos de saúde na Arena Albertina Salmon

Foto: Divulgação

O time Taguaré Futebol Clube (F.C.) venceu a Diretoria de Operações (Dop) no Torneio Novembro Azul de Futsal 2025, tornando-se pentacampeão da competição realizada pela Portos do Paraná. O Taguaré venceu a final por um a zero, neste sábado (8), na Arena Albertina Salmon.

O capitão do time vencedor, Marcelo de Almeida Pires Filho, celebrou o título em homenagem ao pai, engenheiro portuário há mais de 45 anos. “Tive a honra e a felicidade de passar no concurso e poder dividir o mesmo espaço profissional com ele. Essa, para mim, é uma das minhas maiores vitórias”, destacou. E completou: “Poder dividir momentos de alegria com o pessoal é maravilhoso”.

“Além das competições, o principal foco de hoje é a conscientização sobre a saúde do homem, com a medição de glicose, pressão e a integração da nossa comunidade portuária junto às suas famílias aqui na Arena”, enfatizou o diretor de Operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira.

Para o assessor da Diretoria de Operações, Paulo Henrique Santos do Rosário, o evento simboliza a conscientização na luta contra a doença que vitimou o próprio pai. “O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Em 2008, meu pai descobriu que estava com câncer. Por preconceito, ele não havia feito o exame antes e, quando soube, já era muito tarde”, relatou.

O pai de Rosário não resistiu à doença e faleceu em junho de 2012. “A cada seis meses eu faço o teste. Todas as pessoas que vêm me procurar e conhecem a minha história, eu tento aconselhar sobre a importância da prevenção”, acrescentou.

Apoiadores

A Prefeitura Municipal de Paranaguá, por meio da Secretaria de Esportes, cedeu o local, os equipamentos e a arbitragem da competição. “Sempre mantemos esta parceria e o bom relacionamento. Trabalhamos por um bem comum, que é a saúde dos portuários”, afirmou o secretário de Esportes e Juventude de Paranaguá, Silvio Lucas.

A Unimed doou as camisetas temáticas do Novembro Azul, disponibilizou ambulância e realizou exames de pressão e glicemia. O auxiliar de serviços gerais Daniel Gomes de Souza participou pela segunda vez do evento e aproveitou para fazer os exames. “O evento é maravilhoso, muito bom, e temos que fazer o exame”, disse.

Competições

A primeira partida de futsal foi entre o time Dop, que venceu o Carbono Zero por dois a zero. Na segunda disputa, o Taguaré venceu o Cmeca por dois a um. Na semifinal, o Cmeca venceu o Carbono Zero por dois a um, ficando com o terceiro lugar no campeonato. A final foi disputada entre Dop e Taguaré, com vitória do Taguaré por um a zero.

No torneio de truco, seis duplas competiram entre si. Os primeiros colocados foram os portuários Adilson Cordeiro Silva e Luiz Bazílio dos Santos. “Estávamos treinando durante a semana para que pudéssemos chegar aqui e conquistar essa vitória”, comentou Adilson. “Esta vitória vai ficar marcada na história. É a primeira de muitas!”, completou Bazílio.

Em segundo lugar ficaram Cezar Tramujas Neto e Marcelo Pires, e em terceiro, Valmir Ferreira de Almeida e Marcelo Gimenes.

Saúde do homem

O principal tipo de câncer que afeta os homens é o de próstata, associado principalmente à idade avançada, histórico familiar, dieta inadequada, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Para se prevenir, é recomendado que o público masculino consulte um médico, principalmente a partir dos 40 anos, e realize exames regularmente. Além disso, é importante manter uma rotina equilibrada, evitar excessos na alimentação e no consumo de álcool, e reduzir a exposição ao sol.