Portos do Paraná lança caderno para uso de metodologia digital em obras portuárias

Modelo BIM padroniza processos, reduz prazos e aumenta a precisão em projetos

Foto: Débora Meira Tonin/ SEIL

Após um ano de cursos, estudos técnicos e contato direto com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL), a Portos do Paraná lançou uma metodologia digital intitulada Caderno BIM (Modelagem de Informações da Construção) de infraestrutura portuária.

A divulgação ocorreu durante a Jornada BIM 3.0, realizada pela SEIL, no Instituto de Engenharia do Paraná, nesta quarta-feira (4), em Curitiba. No mesmo evento também foram lançados os Cadernos BIM para infraestrutura rodoviária (nova versão), urbana e de edificações.

“O caderno traz uma diretriz para elaboração de projetos de infraestrutura portuária em BIM. Antes, utilizávamos os cadernos BIM já publicados pela SEIL, mas que não refletiam 100% a realidade dos portos”, explicou a assessora especialista de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Katlyn Eliege.

O BIM é uma forma de construir um modelo digital integrado de um empreendimento, reunindo não apenas a representação tridimensional, mas também as informações técnicas de cada componente do projeto. Dessa forma, com essa metodologia, é possível antecipar as dificuldades de execução, reduzir as incertezas, aumentar precisão nos quantitativos e consequentemente, reduzir a necessidade de aditivos, promovendo maior transparência na gestão de contratações.

A modelagem criada pela Portos do Paraná já foi aplicada no projeto Moegão, a maior obra portuária pública em execução no Brasil. O complexo irá centralizar o descarregamento ferroviário de granéis sólidos, conectando 11 terminais por um sistema de correias. A metodologia digital permitiu compatibilizar os projetos das áreas civil, mecânica e elétrica para uma construção mais precisa, rápida e fiel à realidade.

A 1ª edição do Caderno BIM para Infraestrutura Portuária – Portos do Paraná está disponível on-line e aberta para consulta e avaliação pública até 5 de dezembro de 2025 (para mais informações, clique aqui).