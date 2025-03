Chuvas diminuem, mas calor segue alto no Paraná em março

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

As duas primeiras semanas de março serão mais secas e as temperaturas seguem altas – dessa maneira, o desconforto térmico continua intenso.

Ao longo do mês as temperaturas devem ficar levemente acima da média em todas as regiões do Paraná, prevê o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Com a chegada do outono a temperatura vai diminuir gradualmente.

As águas de março fecharão o verão dentro da média histórica para o mês nas regiões Centro e Leste. Já no Norte e Oeste do Estado, o clima fica mais seco: a chuva deve ser abaixo da média.

“As tempestades isoladas ficarão menos frequentes, e aumenta o intervalo entre os dias com chuva. Isso acontece porque vai diminuir a umidade da atmosfera. Teremos mais predomínio de massas de ar seco”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Chuvas mais fortes no Litoral

Em março as médias de chuva são de 200 mm a 300 mm no Litoral. Na faixa de Curitiba até Telêmaco Borba a média de chuvas no mesmo período é de 100 mm a 125 mm apenas, com exceção da região de Castro, que registra médias de 75 mm a 100 mm. Nos arredores de Castro fica a área do Paraná onde menos chove, historicamente, em março.

Nas regiões de Guaíra e Umuarama, e em uma pequena faixa próximo a Francisco Beltrão, o volume de chuvas no mês é similar ao da Capital.

No resto do Estado, a média de chuvas em março fica na faixa de 125 mm a 150 mm, com exceção da região de Cândido de Abreu e uma área próxima a Cascavel, que geralmente registram volumes de chuva entre 150 mm e 200 mm no mês.

Temperaturas elevadas em todo o Estado

Com relação às temperaturas, as médias em março costumam ser de 24°C a 26°C no Noroeste e no extremo Oeste; de 22°C a 24°C em uma grande faixa do Estado que começa no Litoral, sobe para a região de Maringá e Londrina e chega aos arredores de Cascavel; entre 20°C e 22°C na região Central e em uma faixa até Francisco Beltrão; e de 18°C a 20°C em uma faixa entre a Capital, Guarapuava e a região Sul do Estado.