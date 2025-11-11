Prefeitura de Paranaguá e Portos do Paraná promovem curso gratuito Informática Básica

Iniciativa integra o Programa de Educação Ambiental da Portos do Paraná, oferecendo oportunidades de aprendizado e inserção no mercado de trabalho para jovens da comunidade

Fotos: Edye Venancio

A Prefeitura de Paranaguá, a empresa pública Portos do Paraná e o Senai estão realizando o curso de Informática Básica gratuitamente para os moradores da Ilha dos Valadares. A iniciativa tem como objetivo capacitar a comunidade com conhecimentos essenciais sobre o uso do computador, navegação na internet, ferramentas digitais e programas de escritório.

O curso é gratuito e faz parte do Programa de Educação Ambiental da Portos do Paraná, em parceria com a Cia Ambiental, como uma medida de compensação ambiental exigida pelo licenciamento conduzido pelo Ibama. Pela prefeitura, participam Secretaria Regional da Ilha dos Valadares (Serval) e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Voltado para iniciantes, o curso busca ampliar as oportunidades de aprendizado e contribuir para a inserção dos participantes no mercado de trabalho.

De acordo com a professora de ensino técnico do Senai, Kioma Elias Bueno, o curso será ministrado em cinco aulas e abordará desde noções básicas de informática até formatação técnica conforme as normas da ABNT.

“É um curso introdutório, no qual os alunos aprenderão sobre hardware, software e ferramentas de formatação técnica. É uma oportunidade valiosa, pois um curso desse tipo costuma ter um custo elevado, e aqui é totalmente gratuito. Esperamos que aproveitem ao máximo essa chance para fortalecer o currículo e pensar no futuro profissional”, destacou Kioma.

A orientadora pedagógica do Senai Paranaguá, Evelyn de Oliveira, reforçou a importância da parceria e da qualificação dos alunos.

“Serão cinco dias de curso e os alunos poderão explorar ao máximo essa oportunidade. Nosso objetivo é capacitá-los para o mercado de trabalho e ajudá-los a conquistar uma boa renda no futuro”, ressaltou.

Já o coordenador de sustentabilidade da Portos do Paraná, Pedro Pissaco Cordeiro, destacou que a ação faz parte das iniciativas voltadas à profissionalização e à inclusão digital.

“Estamos oferecendo esse curso para 15 alunos, em parceria com o Senai e a Prefeitura. A Ilha dos Valadares está dentro da área de influência do Porto, e realizamos ações que, além da educação ambiental, também buscam promover a geração de renda e o acesso ao conhecimento. Essa é a primeira turma, e havendo mais procura, novas turmas serão abertas”, afirmou.

O curso está sendo realizado no Cras da Ilha dos Valadares, e representa mais uma ação voltada ao desenvolvimento social e à valorização dos moradores da comunidade.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Edye Venancio



