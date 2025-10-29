Prefeitura de Paranaguá promove Brechó Solidário nesta quarta-feira

O evento é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e pretende oferecer roupas, calçados e acessórios de forma organizada e respeitosa

A Prefeitura de Paranaguá realiza, na próxima quarta-feira (29), o Brechó Solidário. O objetivo, segundo a administração municipal, é promover a solidariedade, o senso de comunidade e o consumo consciente

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial (Semdir), por meio do Ponto de Atendimento à Mulher (PAM), e acontecerá no Terminal Urbano de Ônibus, das 10h às 17h.

O evento é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e pretende oferecer roupas, calçados e acessórios — femininos, masculinos e infantis — de forma organizada e respeitosa. Para garantir a distribuição justa, será utilizado um sistema de senhas e limitação de peças por participante.

“Será um brechó solidário, no qual as pessoas irão receber senhas para a retirada das peças. Ainda estamos arrecadando roupas e calçados; quem quiser doar pode deixar as doações no Ponto de Atendimento à Mulher, localizado no terminal”, explica a superintendente de Projetos Estratégicos da Semdir, Jacqueline Guimbala.

Segundo Jacqueline, o Brechó Solidário vai além da doação de roupas. “Além de contribuir diretamente com quem mais precisa, o projeto incentiva a sustentabilidade e o consumo consciente, ao reutilizar peças doadas e reduzir o desperdício têxtil. O Brechó também fortalece parcerias com instituições sociais, estimula o voluntariado e promove a empatia e a cidadania, criando um ambiente de acolhimento e partilha”, destaca.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura e das entidades parceiras com o apoio social e a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas, mostrando que pequenos gestos de solidariedade podem gerar grandes transformações na comunidade.

Brechó Solidário

Data: Quarta-feira, 29 de outubro

Horário: Das 10h às 17h

Local: Terminal Urbano de Ônibus, Paranaguá

Fonte: PMP / jornalista: Andressa Urbick