Prefeitura de Paranaguá, Intersindical e Portos do Paraná realizam ação pela saúde do homem

Campanha “Paranaguá Azul 2025” foca nos trabalhadores portuários e reforça importância da prevenção e do cuidado integral à saúde masculina

A Prefeitura de Paranaguá, em parceria com a Intersindical e a Portos do Paraná, promove, nesta quinta e sexta (13 e 14), a ação “Paranaguá Azul 2025”.

A iniciativa faz parte do Novembro Azul, campanha voltada à conscientização e à promoção da saúde do homem, e terá como público principal os trabalhadores portuários, caminhoneiros e todos que circulam na área do porto — incluindo mulheres.

As atividades serão realizadas em frente ao Portão 4 do Porto de Paranaguá D. Pedro II, com atendimento das 12h às 20h na quarta-feira (13) e das 8h às 13h na quinta-feira (14). Durante o evento, serão oferecidos testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão arterial e glicemia capilar (HGT), além da atualização vacinal.

As equipes de saúde também farão orientações sobre a prevenção de doenças cardiovasculares e a adoção de hábitos saudáveis, abordando temas como alimentação equilibrada, prática de atividade física, controle da pressão e da glicemia, além da redução do consumo de álcool e tabaco.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Fangueiro, o evento é uma estratégia para aproximar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) dos trabalhadores portuários.

“Esta é uma ação que leva os cuidados em saúde diretamente ao ambiente de trabalho, facilitando o acesso e estimulando a prevenção. A adesão dos trabalhadores é essencial para o sucesso da iniciativa”, destacou o secretário.

O presidente do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá, João Fernando da Luz, ressaltou a importância do evento e agradeceu o apoio da administração municipal.

“Sabemos que muitos homens têm dificuldade em procurar atendimento médico, mesmo quando possuem plano de saúde. Levar essa ação até o porto é uma forma de despertar a consciência sobre a importância da prevenção. Agradeço à Prefeitura e ao prefeito Adriano Ramos pelo empenho em realizar este evento tão necessário”, afirmou.

O presidente do Sintraport, Rodrigo Vanhoni, reforçou o caráter essencial da ação.

“Unir o Novembro Azul com o trabalho portuário é uma combinação perfeita. Estamos levando os serviços de saúde até os homens, facilitando o acesso e contribuindo para diagnósticos precoces. Esperamos que esta iniciativa se torne contínua”, disse.

Para o secretário do Trabalho e Inovação, Cleverson Ferreira, o evento é uma oportunidade para que os homens cuidem mais de si.

“Serão dois dias de atendimentos em horários pensados para atender diferentes turnos de trabalho. Convidamos todos os profissionais da área portuária e empresas próximas para participarem. Essa ação certamente fará a diferença na vida de muitos”, ressaltou.

O Paranaguá Azul 2025 representa um movimento de cuidado, conscientização e valorização da vida masculina. A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Paranaguá com a promoção da saúde integral dos homens, contribuindo para uma cidade mais saudável e consciente.

