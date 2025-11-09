Prefeitura de Paranaguá inicia mais uma etapa do programa Puxa Fila

A ação prioriza consultas a pacientes que estão na fila por mais de dois meses. Na primeira etapa, mais de 600 pessoas foram beneficiadas

Fotos: Moyses Zanardo

Desde o dia 4 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde abriu as portas de várias unidades em horário estendido para a realização do programa Puxa Fila, que prioriza consultas a pacientes que estão na fila de espera há mais de dois meses garantindo aos usuários atendimentos com qualidade, agilidade e cuidado com os pacientes.

Nesta quinta-feira, dia 6, os atendimentos foram na Unidade Básica de Saúde Argemiro de Félix, no bairro Santos Dumont, uma região que tem mais de 15 mil pessoas cadastradas na UBS.

O prefeito Adriano Ramos esteve na Unidade do Santos Dumont acompanhando o início desta nova etapa do Puxa Fila.

“Identificamos que muitas pessoas reclamavam do tempo de espera nas filas que era em torno de 5 a 6 meses. A nossa ideia era adiantar as consultas, então implantamos o projeto Puxa Fila já no início da nossa gestão e deu certo. Na primeira fase foram atendidas mais de 600 pessoas, agora já estamos em uma segunda fase e vamos atender muito mais pessoas que estão aguardando consultas há mais de dois meses. Estive conversando com os pacientes e vi o quanto é importante antecipar as consultas, pois esse tempo de espera pode até agravar a saúde de uma pessoa. A ação de adiantar os atendimentos é fundamental para uma população feliz e saudável”,

enfatizou o prefeito.

De acordo com secretário Municipal de Saúde, Dr. Daniel Giaretta Fangueiro, o projeto idealizado é importante em toda a cidade. “Temos uma incidência de filas, infelizmente, muito grande no município e nós estamos identificando os setores da cidade que precisam desse atendimento de urgência para antecipar consultas e assim liberar mais vagas. Todo esse processo agilizado tem um reflexo imediato na procura de atendimento na UPA minimizando o número de casos de urgência e emergência”, concluiu o secretário.

Segundo a enfermeira Jessica Cristina de Lima Alípio, o programa é muito interessante.“ O Puxa Fila é uma ação que facilita o trabalho realizado nas unidades de saúde. Quando conseguimos puxar a fila, abrimos oportunidade para novos agendamentos e para que outras pessoas que necessitam de consultas sejam atendidas com mais rapidez”, explicou a enfermeira. “Os pacientes adoraram o programa. Havia pessoas esperando por uma consulta há muito tempo e quando a gente liga para o paciente a aceitação é de imediato e a satisfação também”, confirmou Jéssica.

Iria Marli Klein, paciente da UBS do Santos Dumont tinha consulta marcada para o dia 15 de dezembro. “Eu estava bastante apreensiva e foi uma surpresa muito boa ter adiantado a minha consulta. Se tratando de saúde, o quanto antes a gente for atendida, é muito melhor”, contou.

A moradora do bairro Jardim Guaraituba há mais de 30 anos, Bernadete Schmitz, disse que é o programa puxa fila é ótimo. “Era isso que faltava aqui no bairro: um atendimento mais rápido. A última consulta que eu fiz, fiquei seis meses na espera. É muito tempo, mas agora foi bem rápido. O médico olhou todos os meus exames e foi muito atencioso. Estou muito contente”, disse Bernadete.

O programa Puxa Fila está programado para os dias:

11/11 – UBS Luiz Carlos Gomes, na Vila do Povo;

13/11- UBS Dr Simão Aisenman, na Vila Guarani e

18/11- UBS Aline Marinho Zacharias, na Vila Garcia.

Os atendimentos do programa Puxa Fila iniciam a partir das 17h30. Durante o dia, as unidades básicas de saúde prosseguem com seus atendimentos normais.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Ceres Martins