Com apoio da AMP, Assembleia promove 2º Encontro de Prefeitas e Vereadoras do Paraná

Foto: Valdir Amaral/Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta quarta (19) o 2º Encontro de Prefeitas e Vereadoras do Estado do Paraná – Representatividade da Mulher na Política.

Com o apoio da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e do Movimento das Mulheres Municipalistas do Paraná, cuja presidente é a prefeita de Astorga, Suzie Pucillo, a iniciativa busca qualificar tecnicamente prefeitas, vereadoras e vice-prefeitas, além de fomentar o debate sobre políticas públicas voltadas para as mulheres. A Procuradoria da Mulher da Assembleia, o Fórum Paranaense de Instância de Mulheres de Partidos Políticos e a Escola do Legislativo promoveram o evento, que vai até esta quinta (20).

O presidente da Assembleia, Alexandre Curi (PSD), participou do evento. Ele ressaltou que a representatividade das mulheres tem crescido ao longo dos anos. Hoje, 727 prefeituras do Brasil são chefiadas por mulheres. São 64 prefeitas a mais do que em 2020. Nas últimas três eleições, dobrou o número de mulheres na Câmara dos Deputados. Agora, são 91 deputadas federais. No Paraná, das 150 candidatas a prefeita, 37 foram eleitas em 2024. As mulheres também representam quase 18% das cadeiras nas Câmaras Municipais do Paraná.

“Minha convicção é de que a participação feminina na vida pública não é apenas uma questão de representatividade, mas de justiça e avanço social. E o fato é que a voz feminina precisa ser ouvida, pois enriquece o debate e fortalece a democracia. Para construir um futuro mais igualitário, as mulheres precisam ter vez e voz”, declarou.

A procuradora especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, deputada Cloara Pinheiro (PSD), informou que o evento cresceu muito do ano passado para este, com a presença de 400 pessoas. “As participantes de hoje vão sair com uma recordação e com ensinamentos, porque aqui além de motivação, é um evento de inspiração”, afirmou. De acordo com ela, a meta para os próximos dois anos é instalar as procuradorias da mulher em todos os municípios do Paraná. Hoje, são 164.

Leandre Dal Ponte, secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, destacou a importância da Procuradoria para os pequenos municípios e também pontuou sobre eventos como esse serem exemplos de união. “Este evento veio para reforçar a importância de termos o Paraná unido pelas mulheres. Queremos que todas as paranaenses sejam livres da violência, possam construir suas vidas, tomar suas decisões e possam prosperar”.

A 1ª vice-presidente Flavia Francischini (União) destacou a importância do evento e das procuradorias. “Precisamos cada vez mais abrir novas procuradorias para oportunizar esse espaço para as mulheres em todos os municípios. E tenham aqui nos gabinetes de todas as deputadas uma extensão da casa de vocês”.

A 2ª secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), declarou que espera que cada vez mais mulheres estejam na política. “Nós temos uma sensibilidade, uma inteligência emocional que ajuda muito na política. As nossas características por natureza ajudam muito nas políticas públicas. Parabéns pelo trabalho de cada um de vocês”, disse.

PARTICIPANTES

Maria Helena Guarezi, secretária-executiva do Ministério das Mulheres, foi a principal palestrante do evento e reforçou a necessidade do engajamento de todas as mulheres no Brasil. “Estamos aqui para mostrar que o Ministério das Mulheres tem políticas específicas para a criação de secretarias da mulher nos municípios. É muito importante que todas as mulheres se engajem nessa luta para que a gente possa ter mais mulheres nos espaços de decisão”.

Ela também informou sobre algumas campanhas da pasta, como Feminicídio Zero, Março das Mulheres, Agosto Lilás Brasil e sobre a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que realiza mais de 2 mil atendimentos por dia.

“Esse é um encontro que é um espaço essencial para o fortalecimento da nossa representatividade. Sabemos que o caminho para a ocupação de espaços de poder pelas mulheres nunca foi fácil. Ainda enfrentamos barreiras históricas e estruturais, que limitam nossa presença e influência. Por isso, nós reafirmamos nosso compromisso com a participação feminina na política, disse a coordenadora-geral do Fórum Paranaense de Instância de Mulheres de Partidos Políticos, Maria Ezi Neta.

Olivia Froes, vice-prefeita de São João do Ivaí disse que participar de um evento como esse é um prazer muito grande e destacou a importância da instalação da Procuradoria da Mulher em seu município, de apenas 11 mil habitantes. “As mulheres se sentem mais acolhidas, mais seguras, por ter essa representatividade. Hoje nós estamos aqui realmente pra somar força, juntamente com as mulheres do todo Paraná, porque a Procuradoria faz a diferença”, disse.

O deputado Anibelli Neto (MDB) participou do evento, além do presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Bengtsson; o secretário de Justiça do Paraná, Santin Roveda; Jeulliano Pedroso, diretor da Escola do Legislativo; Marli Teixeira, secretária de Promoção e Igualdade da Prefeitura de Curitiba; presidente do Conselho Estadual da Mulher, Ivanete Xavier; Terezinha Signorini, subprocuradora-geral do Ministério Público do Paraná. (Texto e foto: Assessoria de Comunicação da ALEP)