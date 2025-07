Com apoio de Ratinho Junior, Alexandre Curi polariza com Moro

Foto: Alep

Na política não há vácuo. Mesmo com o recesso na Assembleia Legislativa as conversas sobre as eleições de 2026 seguem na pauta diária dos deputados. O assunto dos últimos dias é a pesquisa divulgada na semana passada pela Paraná Pesquisas.

A força de transferência de votos do governador Ratinho Júnior (PSD), que reduz sensivelmente a diferença entre Sérgio Moro (UB) e seus principais concorrentes, injetou ânimo extra na tropa que orbita em torno da candidatura do PSD.

Além disso, nas pesquisas com as suas bases, muitos parlamentares identificam a preferência dos prefeitos paranaenses. Neste quesito, o mundo político considera que o deputado Alexandre Curi (PSD) lidera com bastante folga, e que este será um aspecto fundamental na mobilização por votos.

No levantamento da Paraná Pesquisa, Curi é o postulante que mais se aproxima de Moro nas intenções de voto, com uma diferença de pouco mais de 10% no cenário que inclui a indicação do governador.

Em um eventual segundo turno entre os dois, Curi aparece com 25,3% das intenções de voto contra 58% de Moro. Com apoio de Ratinho Junior, o deputado sobe para 37,8% contra 48,7% de Moro.

A pesquisa foi feite entre os dias 3 e 6 de julho e ouviu 1540 eleitores de 62 municípios do Paraná.