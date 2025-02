Com apoio da AMP, Sedef orienta prefeituras sobre investimentos na área social

Edimar Santos destacou que Paraná o único Estado que cofinancia 100% da assistência social | foto: Divulgação

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, participou nesta terça-feira (25), em Curitiba, do Encontro de Prefeitos e Gestores da Assistência Social para capacitação na área e nas Garantias de Direitos das Pessoas com Deficiência, Crianças e Adolescentes, Juventude e Assistência Social.

Promovido pelo Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), o evento objetiva apresentar aos prefeitos eleitos e reeleitos novas formas para investimentos de recursos na área social e a importância dessas ações no desenvolvimento dos municípios paranaenses.

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, comentou que os prefeitos e prefeitas devem conhecer as fontes de recursos para acessá-los e, com isso, garantir que todas as pessoas sejam atendidas. “Vamos fazer o possível para atender a todos e todas. O Paraná cuida muito bem da nossa gente”, disse.

Carboni também pediu atenção dos prefeitos às fontes de recursos. “Precisamos fortalecer essa área, desenvolver ações que busquem atender e melhorar a vida da população em situação de vulnerabilidade social”, destacou. Ele disse que está lutando para garantir que todos os municípios recebam recursos. “Daí a importância de os prefeitos ficarem atentos aos temas que serão tratados no evento. Vamos aprender juntos. Vamos nos dar as mãos. Não vamos deixar que burocracia atrapalhe”, comentou.

O presidente Edimar Santos lembrou que o Paraná o único Estado que cofinancia 100% da assistência social no Brasil. “Este é um governo que trabalha e cuida da sua gente”, comentou ele, que também participou do lançamento da Plataforma Paraná Acessível, que possibilitará às pessoas saberem todos os espaços com acessibilidade do Estado.

Representando a Amop, o prefeito de Maripá, Rodrigo Schanoski, elogiou as ações do governo na assistência social e destacou que a Região fundou o primeiro Ciasop (Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná), do qual é presidente.

A presidente do Movimento Mulheres Municipalistas do Paraná e prefeita de Astorga, Suzie Pucillo, destacou o compromisso do governo não apenas com as mulheres, mas com toda a sociedade. “Este é um governo que cuida das pessoas”, disse.

O evento

No primeiro dia, os participantes se aprofundaram nos temas que envolvem a assistência social, experiências de programas e projetos de sucesso nos municípios e, formas da utilização de recursos financeiros de forma mais eficiente. Em 2024, foram destinados R$ 57 milhões para os serviços de Assistência Social no Paraná um aumento de 25% em relação ao ano anterior, demonstrando o comprometimento da gestão com o fortalecimento das ações da área.