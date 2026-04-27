Com previsão de chuva, inauguração da Ponte de Guaratuba é adiada para sexta (1º)

Evento de inauguração tem início programado para as 16h, seguida de hasteamento da bandeira e queima de fogos para assistir de Caieira e Prainha

Com a previsão do tempo indicando muita chuva, ventos fortes e raios para o Litoral paranaense na próxima quarta-feira (29), com chance de precipitações ainda na quinta-feira (30), o Governo do Paraná decidiu alterar a data de inauguração da Ponte de Guaratuba para a próxima sexta-feira (1º), às 16h. A cerimônia de inauguração será na cabeceira da ponte do lado do centro de Guaratuba.

O evento terá dois momentos. O primeiro, na cabeceira da ponte em Guaratuba, é reservado para autoridades e convidados. O segundo será o hasteamento da bandeira do Paraná perto da parte estaiada na ponte, seguido de um show de fogos, drones e luzes. A população poderá acessar a ponte após o show. As forças de segurança e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) vão orientar a movimentação das pessoas e do fluxo dos veículos.

Moradores de Guaratuba, Matinhos e visitantes estãi convidados para assistir ao show em Caieiras e na Prainha, que vão ser os melhores locais para visualização completa da apresentação. A TV Paraná Turismo fará a transmissão ao vivo do evento, que também poderá ser assistido nas redes sociais do Governo do Paraná.

Informações importantes:

– O acesso da população à Ponte de Guaratuba vai acontecer apenas após o show de fogos e drones. Antes disso haverão bloqueios nas proximidades das cabeceiras.

– Os locais mais indicados para a visualização dos shows são Caieiras e Prainha, que terão telões e arquibancadas.

– O ferry boat continuará funcionando durante todo o período, mantendo o deslocamento entre os municípios.