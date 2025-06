Caminhão recuperado, tráfico e outras ocorrências policiais no Litoral

Confira o relatório sobre as principais ocorrências atendidas pelas companhias do 9º Batalhão da Polícia Militar, o Batalhão Costeiro, que abrange os sete municípios do Litoral do Paraná. Fonte: Comunicação Social do 9º BPM.

Caminhão furtado é recuperado em São José dos Pinhais

Na manhã de sexta-feira (13), na Rodovia PR-407, bairro Parque Agari, em Paranaguá, um homem relatou aos policiais militares da 1ª Companhia do 9º BPM o furto de seu caminhão.

Ele informou que havia deixado o veículo estacionado às margens da rodovia, em frente a um posto de combustível, na tarde de quinta-feira (12), por volta das 14h.

Ao retornar na manhã de sexta-feira, não encontrou mais o caminhão. O veículo transportava uma carga de fertilizantes avaliada em R$ 60 mil.

Após o registro da ocorrência, informações foram repassadas a equipes policiais militares do 17º BPM, que conseguiram localizar o caminhão estacionado em uma via pública em São José dos Pinhais, porém sem a carga.

O proprietário foi contatado para retirar o veículo, que foi entregue na delegacia local.

Foragido de São José dos Pinhais é preso com 1 kg de maconha em Guaratuba

Fotos: PMPR (º BPM

Na tarde de sexta-feira (13), às 13h32, na rua Tocantins, bairro Piçarras, em Guaratuba, uma equipe policial militar da 3ª Companhia recebeu informações sobre um foragido da justiça.

O homem de 28 anos, teria chegado de São José dos Pinhais e estaria transitando pela rua Tocantins em um Chevrolet Spin branco.

Com o apoio de outra equipe, os policiais se deslocaram ao endereço e constataram que o veículo estava estacionado dentro de um condomínio. O suspeito atendeu os policiais e franqueou a entrada da equipe. Após verificação, foi confirmado o mandado de prisão por tráfico de drogas.

Dentro da casa, em um armário, os policiais encontraram encontraram um tijolo e meio de maconha, totalizando 938 gramas, e R$ 2.358 em dinheiro.

O autor informou que a droga era para uso próprio e de amigos. Um caderno com anotações de movimentação de valores, que ele confirmou ser um balanço financeiro, também foi encontrado. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Guaratuba.

Menor de idade é apreendido com 100 buchas de cocaína em Guaratuba

Na madrugada de sábado (14), à 1h29, na Avenida Paraná, bairro Vila Esperança, em Guaratuba, uma equipe policial militar da 3ª Companhia do 9º BPM em patrulhamento pelas imediações da região chamada de Portelinha, visualizou um indivíduo de bicicleta guardando algo na cintura.

O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma pochete com R$ 1.197 em notas de pequeno valor e uma quantidade de entorpecentes.

Posteriormente, foi constatado que se tratavam de 100 buchas de substância análoga à cocaína, totalizando 36 gramas, prontas para comercialização.

O rapaz foi identificado como um menor de 17 anos, já conhecido das equipes policiais por evasões e apreensões anteriores relacionadas a drogas e dinheiro.

Ele confirmou que o material encontrado era para comercialização no tráfico. O adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à autoridade policial com o entorpecente e o dinheiro apreendidos. O Conselho Tutelar foi contatado para acompanhar a situação.

Homem com histórico criminal é esfaqueado em Pontal do Paraná

Na madrugada de sábado (14), às 3h, na Rua Mamorés, no balneário Beltrami, em Pontal do Paraná, uma equipe policial militar da 5ª Companhia recebeu informações sobre um homem ferido por arma branca.

No local, os policiais e uma equipe de socorro do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), do Corpo de Bombeiros, percorreram a via, mas não localizaram a vítima.

Posteriormente, os policiais militares foram informados que o homem havia sido socorrido por um desconhecido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em Praia de Leste.

No local, os policiais identificaram a vítima, de 26 anos, que apresentava três perfurações nas costas causadas por faca. Ele estava consciente e informou não conhecer o agressor, nem ter suas características, e que não tinha interesse em representar queixa-crime sobre o caso, necessitando apenas de atendimento médico.

Foi verificado que o rapaz possuía passagens pela polícia e já havia cumprido pena por homicídio, mas não havia mandado de prisão contra ele. Ele foi orientado a denunciar o caso à Delegacia de Polícia Civil após receber alta. A equipe médica informou aos policiais que o estado de saúde do paciente era grave e que ele seria encaminhado ao Hospital Regional do Litoral (HRL), em Paranaguá.

Homem com monitoramento eletrônico é preso em Matinhos

Na manhã de sábado (14), às 8h25, na Avenida Paraná, no bairro Tabuleiro, em Matinhos, uma equipe policial militar da 2ª Companhia em patrulhamento avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou guardar algo nos bolsos.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem policial ao homem, de 26 anos.

Durante a busca pessoal, foi localizada em sua posse a quantia de 87 pedras (12 gramas) de substância análoga a crack, embaladas individualmente e prontas para comercialização, bem como uma pequena quantidade de dinheiro em notas diversas e trocadas, totalizando R$ 65,00, características de transações de venda de entorpecentes.

Também foi encontrado com o abordado um aparelho celular que, após consulta, constatou-se ser produto de furto. A proprietária do aparelho, de 58 anos, foi prontamente localizada pela equipe, pois todos os dados dela ainda estavam no aparelho.

Verificou-se ainda que o indivíduo abordado encontrava-se com monitoramento eletrônico, indicando histórico de crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Ele foi preso e conduzido até a Delegacia Cidadã.

Menor de idade é apreendido com drogas em Paranaguá

Na noite de sábado (14), às 21h16, na Avenida Chico Mendes, bairro Vila Divineia, em Paranaguá, uma equipe policial militar do Pelotão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) visualizou dois indivíduos em uma bicicleta.

Ao se aproximarem, um deles desceu e o outro acelerou a bicicleta, empreendendo fuga e adentrando um condomínio residencial. O indivíduo foi abordado pela guarnição e identificado como um menor de 15 anos.

Na busca pessoal, foi encontrada em sua blusa uma sacola plástica com sessenta e seis invólucros plásticos contendo maconha (66g), treze invólucros plásticos contendo cocaína (2,27g) e R$ 15,00.

Questionado sobre a droga, o adolescente relatou que iria vender em uma praça no bairro Nilson Neves. Diante da situação, foi dada voz de apreensão ao abordado, que foi encaminhado à Delegacia Cidadã para a adoção das devidas providências.

Por se tratar de menor de 18 anos, a equipe entrou em contato com a mãe do jovem, que acompanhou todo o procedimento policial.