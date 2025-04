Com superávit de R$ 4 bilhões, Itaipu vai investir R$ 3,1 bilhões em projetos socioambientais, aponta Zeca Dirceu

Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O deputado Zeca Dirceu (PT) destacou nesta quinta-feira (10), o superávit de US$ 680 milhões (R$ 3,96 bilhões) apresentado pela Itaipu Binacional, conforme divulgado pelo conselho de administração da usina. O conselho também aprovou o volume recorde de US$ 871,9 milhões em investimentos socioambientais (US$ 540,3 milhões (R$ 3,1 bilhões) aplicados no Brasil.

“A Itaipu hoje é outra. A Itaipu tem parcerias com o governo do Estado e com todos os municípios do nosso estado. E de forma republicana, sem olhar o partido, sem perguntar ao governador, sem perguntar ao prefeito e à prefeita, a posição política e ideológica. O Paraná é hoje um canteiro de obras rodoviárias com um grande apoio da Itaipu”, destacou o deputado na sessão desta quarta-feira (9) na Câmara dos Deputados.

Zeca Dirceu disse que a usina contribui no Paraná para criar um ambiente ainda mais favorável para o desenvolvimento, geração de emprego e de renda. “Num estado que é um dos que mais cresce em todo o Brasil e já é a quarta economia do país”, disse.

O resultado apresentado pelo Conselho de Administração de Itaipu se refere à ‘conta de exploração’, que mostra o saldo entre as receitas e os custos da geração de energia. Houve ainda resultado contábil de US$ 443 milhões.

Balanço

A usina destinou ainda US$ 301 milhões para a ‘conta de comercialização de Itaipu’, dinheiro que garante a manutenção da tarifa de energia em US$ 17,66/kW, sem previsão de aumentos para os consumidores.

“Isso é muito importante. Além dos investimentos e de cumprir sua missão social, determinada pelo presidente Lula, não terá aumento na conta de luz dos brasileiros no que depender da Itaipu”, destacou Zeca Dirceu.

Os dados do balanço da usina foram apresentados pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, aos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão), e aos representantes dos governos do Brasil e do Paraguai que compõem o conselho.

Governo de entregas

“O Brasil hoje tem governo que faz entregas, que tem a todo tempo notícias positivas, fatos acontecendo, tocando a vida da população. E a Itaipu é o melhor exemplo. No Paraná, meu estado, temos a recuperação de nascentes, placas fotovoltaicas para atender todos os hospitais filantrópicos, biodigestores em escolas de todos os municípios”, apontou o deputado

Além da presença em todas as cidades do Paraná, a Itaipu desenvolve no Paraná, segundo Zeca Dirceu, o maior programa de pavimentação de estradas rurais da história do estado. “Esta é a Itaipu do presidente Lula que colocou na usina uma diretoria de paranaenses com a decisão de não mais atender só os municípios lindeiros, mas atender todos os municípios do Paraná e uma parte dos municípios do Mato Grosso do Sul”, destacou.

“Tudo isso sem descuidar do que é o mais importante. Continua sendo uma grande estatal binacional de geração de energia, energia limpa, com qualidade e com baixo custo para chegar até a casa da população”, completou o deputado.