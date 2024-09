Confira os vencedores do festival de cinema Curta Paranaguá

Marcio Branco e_Pedro Giongo, diretor do Lista de Desejos de Superagui | foto: Divulgação

Os vencedores do Curta Paranaguá – Festival de curtas-metragens receberam os prêmios em evento híbrido, com uma cerimônia presencial no Teatro Rachel Costa e transmissão on-line. Entre os premiados, destacam-se produções nacionais e paranaenses. O projeto é viabilizado com recursos federais do Edital de Audiovisual – Capacitação, Pesquisa, Memória e Difusão da Lei Paulo Gustavo no Paraná.

O vencedor de melhor curta de ficção foi Nem todas as Manhãs são Iguais (PB). Na categoria de documentário quem levou o prêmio foi Memórias Culinárias do Quilombo Ausente Feliz (MG). E o voto popular foi para o curta Marta Consertadora de Guarda Chuva (SP). As produções com cineastas paranaenses ganharam nas categorias experimental (Esse Navio Vai Afundar) e infantil (Anacleto, o Balão). Dominique (NY), inscrito diretor curitibano Guto Barra, venceu na categoria roteiro, da carioca Giovanna Giovanini.

O Curta Paranaguá aconteceu entre os dias 18 e 22 e o resultado foi divulgado no último dia (domingo). Foram cinco dias de programação com exibição de 56 curtas concorrentes de diversas regiões do país nas categorias ficção, documentário, animação, experimental e infantil.

O festival exibiu quatro longas-metragens paranaenses convidados e contou com a presença de diretores e produtores. A abertura foi com o filme “Lista de Desejos para Superagüi”, dirigido por Pedro Giongo, que conquistou o prêmio de Melhor Filme na Mostra Aurora do 27º Festival de Cinema de Tiradentes deste ano. Ainda fizeram parte da programação do Curta Paranaguá, sessões infantis que reuniram cerca de 500 estudantes de escolas públicas de Paranaguá.

O idealizador e diretor artístico do festival, Marcio Branco, diz que a acessibilidade valoriza a inclusão e formação de plateia. “O Curta Paranaguá prezou bastante pela acessibilidade ao evento com ingressos gratuitos, libras nos podcasts veiculados no site do festival (curtaparanagua.com.br) e presencialmente em todas as aberturas de sessões, com exibição acessível na semana da inclusão. Além disso, recebemos para a sessão infantil a Escola Bilíngue para surdos Nydia Moreira Garcêz e alunos de mais três escolas municipais”.

Celebração ao cinema paranaense

Para Marcio Branco, o festival foi uma celebração ao cinema e às produções locais. Na Cerimônia de Premiação, o Curta Paranaguá fez uma homenagem ao cineasta Cyro Matoso, um desbravador do cinema paranaense. Durante o encerramento, Branco exibiu um vídeo com imagens de storyboards dos filmes de Cyro com uma narração poética de uma carta que o artista escreveu aos amigos. O curta de homenagem foi realizado por Marcio Branco e Gilmar Massafera em parceria com o Instituto Histórico Geográfico de Paranaguá (IHGP). A cerimônia contou com a presença do filho do cineasta homenageado, Marcos Matoso.

Durante a premiação, foi exibido um curta-metragem sobre o festival realizado pelos participantes da Oficina de Cinema “Meu primeiro curta”, ministrada pelo cineasta e documentarista Tiago Nascimento. A oficina ocorreu de 18 a 21 de setembro na Casa Elfrida Lobo, em Paranaguá.

“A sensação de realizar um festival no litoral foi espetacular”, destacou Branco. O diretor artístico disse ainda que o projeto do Curta Paranaguá foi se transformou ao longo da produção e tomou uma proporção que ele mesmo não imaginava. “Já estou trabalhando nas próximas edições e quero proporcionar mais atividades participativas para a comunidade e para produtores e realizadores dos filmes. Ainda temos um caminho imenso para desbravar junto às empresas e apoiadores e fazer um trabalho de formação de público”.

Sessão infantil com estudantes de Paranaguá

Lista vencedores e indicados por categoria

DOCUMENTÁRIO

Vencedor – Memórias Culinárias do Quilombo Ausente Feliz – MG

Como Combustível para as Máquinas – SP

Dominique – NY

Memórias Culinárias do Quilombo Ausente Feliz

Direção Lucas Assunção | MG | 14´58 min | 2024

Sinopse: Memórias Culinárias do Quilombo Ausente Feliz mergulha nas profundezas de uma comunidade quilombola, onde cada ingrediente conta uma história e cada prato é um testemunho de gerações.

FICÇÃO

Vencedor – Nem todas as Manhãs são Iguais – PB

Cida tem duas Sílabas – SP

Deixa – RJ

Nem Todas as Manhãs são Iguais

Direção Fabi Melo | PB | 18´26 min | 2022

Sinopse: Ana e o seu pai Luís retornam à casa da vovó. As lembranças, a dor e a saudade são vivenciadas e questionadas pela garota a partir da sua percepção sobre a vida e a morte.

ANIMAÇÃO

Vencedor – Fios – RJ

Laguna Plena – PR

Lagrimar – RN

Fios

Direção Ranny Vidal | RJ | 5´30 min | 2022

Sinopse: Numa manhã qualquer, o heroi da animação se vê perdendo todo seu cabelo de uma só vez. Por mais que lute, ele acaba tendo que enfrentar a realidade dos fatos e sendo obrigado a mudar seus paradigmas.

EXPERIMENTAL

Vencedor – Esse Navio Vai Afundar – PR

Fumaça Sonora – SP

Processo de Desensino ato 2: Caminhos para a Liberdade – CE

Esse Navio Vai Afundar

Direção Luc da Silveira | PR | 6´36 min | 2024

Sinopse: Entre sombras do passado e perturbadores ecos do presente, “Esse navio vai afundar” mergulha na essência aterradora de um matrimônio corroído. Trata-se de um “found footage” meticulosamente montado a partir de filmes Super 8 de uma cerimônia de casamento dos anos 70. Sob promessas e rituais religiosos, o curta revela, trinta anos antes do divórcio, que o navio estava afundando desde o princípio.

INFANTIL

Vencedor – Anacleto, o Balão – PR

Sobre Amizades e Bicicletas – PR

Super-Heróis – DF

Anacleto, o Balão

Direção Carol Sakura e Walkir Fernandes

PR | 12´12 min | 2023

Sinopse: Alguns balões são bem coloridos. Alguns participam de festas e cantam parabéns. Alguns balões trabalham com palhaços. Outros esvaziam e encolhem. O balão Anacleto gosta de dar sustos.

MELHOR DIREÇÃO

Vencedor – Instante (Paola Veiga) – DF

O Estranho Desaparecimento do Camarada Kuliakov (Lucas Abrahão) – SP

Ana Rúbia (Dego Baraldi de Lima e Íris Alves Lacerda) – MT

Instante

Direção Paola Veiga | DF | 15 min | 2023

Sinopse: Tem coisas nessa vida que a gente faz porque precisa.

MELHOR ROTEIRO

Vencedor – Dominique – Nova York (EUA)

Roteiro: Giovanna Giovanini (RJ)

Cida tem duas sílabas – SP – Roteiro: Giovanna Castellari

Como Combustível para Máquinas – SP – Roteiro: Coletivo Labcinema

Dominique

Direção Guto Barra e Tatiana Issa | NY | 19 min | 2022

Sinopse: Em uma pequena ilha na foz do rio Amazonas, no caminho para visitar a mãe, Dominique relembra sua vida como mulher trans: de uma infância estritamente religiosa até viver com um tio gay conservador, assim como se mudar para São Paulo, ser obrigada a entrar em uma vida de prostituição e ser vítima de brutalidade policial.

MENÇÃO HONROSA

Como Combustível para Máquinas (Coletivo Labcinema) – SP

Como Combustível Para As Máquinas

Direção coletivo Labcinema Documentário

SP | 14´36 | 2023

Sinopse: Inspirado no “Quarto de Despejo” de Maria Carolina de Jesus e a fome, este filme traz um cartaz amarelo de supermercado narrando seu mundo, com “clientes” e “mercadorias”. Tudo vai bem até que um grupo de humanos “não-clientes” subverte a lógica vigente.

VOTO POPULAR

Vencedor: Marta Consertadora de Guarda Chuva – SP

Marta Consertadora de Guarda Chuva

Direção Dannyel Leite | SP | 10´53 | 2023

Sinopse: Guarda-chuva quebrado não é mais problema, é só chegar na feira de sábado em Santa Branca – SP e procurar a Dona Marta, consertadora de guarda-chuvas. O filme visa preservar a memória de trabalhos que, aos poucos, estão desaparecendo. A memória de um lugar é extremamente importante para o desenvolvimento da cultura e, principalmente, no registro de experiências significativas de tradições que não podem ser perdidas.