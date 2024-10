Confira os votos dos vereadores eleitos e não eleitos em Guaratuba

Reunião será na Câmara de Vereadores

Maurício Lense (Podemos) se elegeu com apenas quatro dos 13 vereadores na coligação, mas poderá assumir, em 1º de janeiro, com uma base bem maior. O desmonte do grupo que hoje detém o poder no município é um fenômeno esperado, o que amplia a característica de frente ampla da futura administração e facilita o rearranjo de forças.

Foram eleitos pela coligação de Maurício e Evani: Ricardo Borba (Podemos), André Montemezzo (Podemos), Sandra Bertipaglia (Podemos) e Juliano Petruquio (MDB). Pela oposição: Cátia do Doro (PSD), Zaqueu Clarinda “Rato (Avante), Wallace Aguiar (Avante), Maria “do Neno” (PP), Felipe “Puff” (Republicanos), Ricardinho Paixão (PDT), Adriana Fontes (União), Marcio Tarran (PSD) e Diego Correa (PL).

Cinco foram reeleitos: Ricardo, Petruquio, Cátia, Maria, “Puff”. Diego assume vaga deixado pela mãe, Ana Maria Correa, que não concorreu,

Vereadores eleitos

Ricardo Borba (Pode) – 744 votos – 3,22%

Prof. Catia do Doro (PSD) – 650 votos – 2,82%

Dr André (Pode) – 633 votos – 2,74%

Rato Ratatui (Avante) – 586 votos – 2,54%

Wallace da Apagre (Avante) – 566 votos – 2,45%

Maria do Neno (PP) – 555 votos – 2,40%

Felipe Puff (Republicanos) – 498 votos – 2,16%

Ricardinho da Garagem (PDT) – 456 votos – 1,97%

Dra Sandra (Pode) – 438 votos – 1,90%

Adriana Fontes (União) – 437 votos – 1,89%

Marcio Tarran (PSD) – 397 votos – 1,72%

Diego da Ana Maria (PL) – 396 votos – 1,72%

Juliano Petruquio (MDB) – 392 votos – 1,70%

Demais candidatos

Serginho Renato (Avante) – 450 votos

Edna Castro (Pode) – 430 votos

Paulo Araújo (Republicanos) – 429 votos

Ademir da Balsa (Avante) – 415 Votos

Ananias Jr (MDB) – 391 votos

Heraldo Cotia (PL) – 374 votos

Fabiano Caieiras (PSD) – 357 votos

Professora Jora (PP) 340 votos

Sergio Braga (PP) – 333 votos

Juliano da Barra (PDT) – 333 votos

Alaor do Cubatão (PSD) – 330 votos

Claudio Dal Col (PSD) – 299 votos

Valdecir Carangueijo (PL) – 288 votos

Professora Mara do Cubatão (PP) – 285 votos

Nilsa Borges (PSD) – 281 votos

Acácio (União) – 271 votos

Joelcio Andrade (União) – 256 votos

Fábio Bilek (Pode) – 253 votos

Sergio Boca (MDB) – 239 votos

Diva Carneiro (União) – 232 votos

Mario Prestes (PSD) – 216 votos

Mara do Amélio (Pode) – 214 votos

Claudiana Correa (PL) – 203 votos

Psicóloga Zelayde (Republicanos) – 201 votos

Ilson Rhoden Fleck (PL) – 191 votos

Dr Rogério Quadros ( Pode) – 188 votos

Tato (MDB) – 184 votos

Everton Arins (Republicanos) – 183 votos

Arildinho do Esporte (Republicanos) – 177 votos

Adelar (Republicanos) – 174 votos

Douglas Peres (União) – 170 votos

Rafael Soveral (PDT) – 164 votos

Enfermeira Andressa (Avante) – 161 votos

Lude Riesemberg (Pode) – 157 votos

Aline Scabeni (Republicanos) – 144 votos

Micheli do Nascimento (PL) – 137 votos

Mineiro (Pode) – 134 votos

Jackson Bruno (MDB) – 127 votos

Ana Joia (União) – 126 votos

Fernanda (PDT) – 122 votos

Portela da Saúde (PP) – 115 votos

Construtor Rossi (MDB) – 112 votos

Professor Ageu ( PDT) – 112 votos

Lu Martins da Proteção Animal (PP) – 111 votos

Alvaro Beal (Pode) – 111 votos

Dirceu Nascimento (Republicanos) – 110 votos

Liliane Borges (PL) – 108 votos

Claudia da Academia – 108 votos

Negão (PL) – 102 votos

Nando Fandangueiro (PSD) – 92 votos

Ronaldo Modesto (PP) – 87 votos

Luciano Feijão (PDT) – 86 votos

Nil Enfermeiro (MDB) – 84 votos

Luciano Bombeiro (Republicanos) – 83 votos

Renata Benvinda (PSD) – 80 votos

Geissy do Tite (Avante) – 79 votos

Edna Maré Motos (PL) – 78 votos

Luzia da Fiscalização (Republicanos) – 76 votos

Carlos Mercado Master (Avante) – 76 votos

Andrea Fisioterapeuta (PSD) – 74 votos

Professor Israel Montezuma (PDT) – 74 votos

Gabriel Gaucho (Pode) – 70 votos

Gabriel Bomfim (PSD) – 66 votos

Rodrigo Silva (Republicanos) – 65 votos

Vanderlei Andrade (PL) – 64 votos

Alisson Bastos (PL) – 58 votos

Fran Santos (Avante) – 57 votos

Nego Dico (União) – 54 votos

Sid da Empada (Republicanos) – 52 votos

Kione (União) – 50 votos

Maria Souza (Avante) – 47 votos

Professor Wilhan (Avante) – 44 votos

Erickson Raphael – 42 votos

Nascimento (PDT) – 36 votos

Joshua Gomes (PL) – 36 votos

Side do Gás (União) – 35 votos

Irene Veiga (MDB) – 33 votos

Manoel Ferreira (União) – 33 votos

Josi Protetora (PDT) – 33 votos

Luiz Carlos Faísca (MDB) – 31 votos

Gian da Arara (Avante) – 29 votos

Jahyr Neto do Surf – (PP) – 28 votos

Lígia Nunes (PDT) – 27 votos

Marcão do Cohapar (União) – 26 votos

Valmir da Ambulância (PSD) – 23 votos

Antonio Polaco (PL) – 23 votos

Raul (MDB) – 19 votos

Glauco (PDT) – 18 votos

Regina do Carvoeiro (MDB) – 17 votos

Vande Carneiro (União) – 14 votos

João Batista (PP) – 12 votos

Nathalia Giuli (Pode) – 11 votos

Deise Bilik (Republicanos) – 10 votos

Maristela Becker (MDB) – 9 votos

Claudemir Cau (PP) – 7 votos

Eneida Silva (MDB) – 4 votos

Professora Paulina (PT) – 245 votos

Felipe Scholz (PRD) – 201 votos

Donizete Pinheiro (PRD) – 182 votos

Vilson Stacoviaki (PRD) – 141 votos

Tetê Miranda (Solidariedade) – 137 votos

Dani Zanetti (Solidariedade) – 132 votos

Cristiano da Prainha (PRD) – 121 votos

Mara Mello (PRD) – 98 votos

Elio Kertelt (Agir) – 92 votos

Dr. Adriano Fisioterapeuta (Solidariedade) – 85 votos

Iruam Borges (PT) – 80 votos

Rubens Filho (PRD) – 78 votos

Joãozinho do Curativo (PRD) – 67 votos

Sargento Maurício (PMB) – 61 votos

Leco do Gás (Solidariedade) – 60 votos

Maristela da Rocha (Agir) – 47 votos

Rosália da Saúde (Agir) – 42 votos

Paulão Reis (Solidariedade) – 42 votos

João Carlos (PRD) – 39 votos

Cesa Mota (PMB) – 35 votos

Pedrinho da Saúde (PRD) – 34 votos

Pastor Fábio (PRD) – 34 votos

Jaqueline Siqueira (Solidariedade) – 31 votos

Ed od Lava Car (PMB) – 30 votos

Gordinho do gás – (PSDB) – 28 votos

Talita do Coroados (Solidariedade) – 26 votos

Marilda da Prainha (Agir) – 24 votos

Professora Sandra (PT) – 23 votos

Raphaela Bardeli (PRD) – 19 votos

Lucas do Bem (PV) – 18 votos

CB Freitão (PSDB) – 16 votos

Jacira da Saúde (PSDB) – 14 votos

Auta Jardim (PMB) – 11 votos

Carmen Pedroso (PRD) – 11 votos

Gegê do Mirim (Solidariedade) – 9 votos

Valéria do Carmo (Agir ) – 9 votos

Rose do posto (PSDB) – 8 votos

Edison (Agir) – 7 votos

Zuleica Bittencourt (PRD) – 7 votos

Esmael Luiz Gonzaga – (PSDB) – 5 votos

Luiz de Souza (PSDB) – 5 votos

Cris do Gege (PRD) – 3 votos

Dety Machado (PV) – 3 votos

Osmar Nespolo (Solidariedade) – 3 votos

Adriano Panfleteiro (PMB) – 3 votos

Cintia Hosana (PMB) – 3 votos

Fran Mendes (PC do B) – 1 voto

Professor Denis (PC do B) – 0 votos

Genilton Seedorf (Solidariedade) – 0 votos

Carla Reis (PSDB) – 0 votos