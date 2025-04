Chuvas de março: Guaratuba e Paranaguá são exemplos da irregularidade entre cidades próximas

Nuvens sobre a Baía de Guaratuba e a Serra do Mar | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O mês de março terminou com chuva abaixo da média na maior parte do Paraná e alguns recordes de temperatura, reforçando a ocorrência de mudanças climáticas.

Das 48 estações do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) instaladas pelo Estado, apenas onze ultrapassaram a média de chuvas prevista para março, nenhuma delas no Litoral.

No entanto, duas cidades servem de exemplo da irregularidade na precipitação em uma mesma região: ”Tivemos poucos sistemas que provocaram chuva mais generalizada no Paraná e a maior parte dos eventos ocorreu de forma mais pontual e rápida, como é bastante característico dessa época do ano. Por conta disso, a irregularidade de chuva foi destaque. Guaratuba, por exemplo, registrou 280 mm de chuva em março e Paranaguá, que fica muito próxima, registrou apenas 102 mm”, explica o meteorologista do Simepar Samuel Braun.

Calor acima da média pelo terceiro mês

Apesar do calor sentido em toda a a região, nenhuma cidade litorânea também está na lista das oito que tiveram em março de 2025 a média da temperatura máxima mais elevada da série histórica para o mês (Telêmaco Borba, Santo Antônio da Platina, Londrina, Laranjeiras do Sul, Francisco Beltrão, Fazenda Rio Grande, Cornélio Procópio e Cândido de Abreu).

Além disso, em todas as 45 cidades que têm estação meteorológica do Simepar a temperatura média ficou acima do normal em março.

Os dados divulgados nesta terça-feira (1º) apontam que, assim como fevereiro, o terceiro mês do ano foi quente em relação ao contexto recente.

“Tivemos anomalia de temperatura média positiva em boa parte do Paraná, mas com valores não tão expressivos em alguns setores. Em Curitiba, no Litoral e no Centro Sul as anomalias ficaram de 0°C a 1°C positivo. No setor Norte as anomalias ficaram acima de um grau positivas”, ressalta Samuel Braun.