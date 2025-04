Novos tempos em Guarapuava

Parece que a última eleição em Guarapuava, realmente marcará um novo tempo na história da cidade. Antigas lideranças perdem protagonismo e começam a surgir novos líderes. Especialmente as mulheres passam a exercer protagonismo significativo que aponta para novos rumos. Prefeito Baitala sempre descartou uma eventual candidatura de reeleição, e a estrutura de poder instalada em sua gestão confirma isso. Baitala tem atuado muito no contato com a população e com lideranças políticas, mas tem deixado as decisões administrativas por conta de duas mulheres de sua absoluta confiança: sua vice Rosângela e sua prima Ana Cláudia, que ampliam a cada dia suas importâncias. Nada acontece na prefeitura sem a concordância delas. Segundo informações, Baitala delegou a seu chefe de gabinete Wesley o papel de articular com elas todos os encaminhamentos administrativos da prefeitura. O que os três decidem ele assina embaixo. Assim a gestão anda, e o prefeito tem bastante tempo para se relacionar com a população, e os demais entes governamentais. Tem sido muito constante o contato dele com secretários estaduais, e muitas promessas tem surgido disso.

Segundo fontes confiáveis, Baitala delegou a esse trio, também a tarefa de organizarem um novo grupo político. Parece que o ex-prefeito Vitor Hugo Burko, já está afastado do grupo, e as causas não são conhecidas. Deputado Artagão tem sido o embaixador de Baitala junto ao governo do estado, mas parece que não agrada os integrantes desse novo grupo. Comenta-se nos meios políticos em Curitiba, que a vice Rosângela já está sondando outros partidos pra uma candidatura a deputada estadual. Na verdade, pela quantidade de votos no município e o cenário político atual, haveriam votos suficientes para que o prefeito apoiasse duas candidaturas a estadual. Resta ver se Artagão concordaria com isso.

Ainda é muito cedo para discutir-se a próxima eleição de prefeito, mas a arrumação das pedras no tabuleiro já desenha um eventual apoio futuro de Baitala. As pessoas de sua confiança, que passam a assumir protagonismo e representatividade na gestão, naturalmente devem torna-se herdeiras eleitorais. Considerando-se que sua Prima Ana Claudia e que tem a “caneta cheia”, e seu chefe de gabinete tem seu total apoio, e tem feito as principais articulações políticas até agora, já se começa a especular uma possível chapa para 2028: Ana Cláudia prefeita, Wesley vice.