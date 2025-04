Festa do Camarão da Ilha do Amparo promove cultura e turismo caiçara

Fotos: PMP Divulgação

A 16ª Festa do Camarão da Ilha do Amparo, realizada no último sábado (29) e domingo (30) superou as expectativas da comunidade. O evento de gastronomia e cultura caiçara reuniu moradores de Paranaguá e turistas.

O secretário de Governo da Prefeitura de Paranaguá (Segov), Thiago Campos, destacou a importância de iniciativas como essa para o fortalecimento da economia e do turismo na região. “Foi uma festa sensacional, com gastronomia diferenciada e que movimentou significativamente a economia local. A Prefeitura segue dando apoio e suporte para que cada edição traga ainda mais visitantes para a Ilha do Amparo e demais comunidades”, afirmou.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural e Ilhas, Pesca, Abastecimento e Aquicultura (Semapa), Marcio Vega, o evento reforça a tradição caiçara e a vocação turística das comunidades da Baía de Paranaguá. “Quando falamos da 16ª Festa do Camarão, falamos de uma celebração tradicional, que oferece aos visitantes o melhor da culinária e hospitalidade local. Passaram por aqui mais de 4.200 visitantes, segundo o balanço que fizemos. Nossa expectativa foi superada, e já estamos planejando as próximas edições”, disse.

A festa também contou com o apoio da Patrulha Costeira da Polícia Militar e da Guarda Municipal, garantindo a segurança. Além disso, houve transporte disponível durante todo o evento, com embarques no trapiche do bairro Rocio, facilitando o acesso à Ilha do Amparo.

A coordenadora da cozinha comunitária da ilha, Nara, celebrou o sucesso da edição e agradeceu o apoio da Prefeitura. “Foi uma festa de muito trabalho, mas conseguimos atender ao público esperado. Muitos visitantes vieram conhecer nossa comunidade e aproveitar a festa. Seguimos firmes para melhorar cada vez mais e agradecemos ao prefeito Adriano Ramos e ao secretário Marcio Vega pelo suporte”, ressaltou.

Com uma programação recheada de música e uma variedade de pratos à base de frutos do mar, especialmente o camarão, a 16ª Festa do Camarão reafirmou seu papel como um dos principais eventos culturais e turísticos da região. A expectativa é que as próximas edições atraiam ainda mais visitantes, impulsionando o desenvolvimento da Vila do Amparo e das comunidades caiçaras de Paranaguá.

“Ilha” – A Vila do Amparo fica no continente, na margem norte da Baía de Paranaguá. Com seu aceso é feito principalmente por meio marítimo, é chamada popularmente de “Ilha do Amparo”.