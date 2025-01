Confirmado show gratuito de Luan Santana entre as atrações do verão

Show teve público de 130 mil pessoas no verão passo, segundo o governo | foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O cantor Luan Santana está confirmado como a “atração surpresa” na programação de grandes shows do Verão Maior Paraná 2024/2025. O artista se apresentará no dia 1º de fevereiro, no palco de Matinhos, completando a programação de 33 shows nacionais gratuitos que acontecem entre janeiro e fevereiro em Matinhos e Pontal do Paraná.

Guaratuba ficou de fora porque a antiga administração não providenciou um local adequado, como fizeram as prefeituras vizinhas.

No mesmo fim de semana, o conjunto Sorriso Maroto também se apresenta no palco de Matinhos, no dia 31 de janeiro, e as duplas Bruninho & Davi e João Neto & Frederico fazem shows em Pontal do Paraná, na maior programação musical da história do Litoral paranaense.

A programação completa ainda conta com Jota Quest, Titãs, Fernando e Sorocaba, Zezé di Camargo e Luciano, Michel Teló, Alexandre Pires e Péricles, entre outras atrações. Os shows acontecem entre 10 de janeiro e 20 de fevereiro.

O show de Luan Santana vai marcar o retorno do cantor aos palcos do Verão Maior Paraná. Em janeiro deste ano, segundo o Governo do Paraná, ele reuniu cerca de 130 mil pessoas nas areias de Caiobá para um dos maiores shows da temporada de verão no Litoral.

Os 23 shows da edição passada do Verão Maior Paraná reuniram um público total de cerca de 1 milhão de pessoas. Com uma programação ainda maior nesta temporada, a expectativa é que esta marca seja superada.

ESTRUTURA – O Governo do Estado investiu em uma estrutura ainda maior para esta edição, com equipamentos mais modernos ainda. Os palcos terão quase 40 metros de largura e o público vai contar com seis torres de delay em Matinhos e duas em Pontal do Paraná, o que garante a qualidade de som em todos os pontos ao longo da faixa de areia.

O público que for aos shows também terá todo o apoio das forças de segurança do Paraná, que trabalharão durante a temporada para que as atividades transcorram com tranquilidade.

Durante os shows, helicópteros vão monitorar os eventos do alto e equipes atuarão reforçadas em terra, inclusive nas imediações dos palcos para garantir deslocamento seguro da população.

A programação do Verão Maior Paraná também conta com atividades esportivas e de lazer espalhadas em vários pontos estratégicos em Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, no Litoral, e em São Pedro do Paraná e Porto Rico, no Noroeste. Cada posto tem profissionais prontos para atender a população com aulas de ginástica, dança, recreação, competições esportivas e gincanas.

A previsão é que o Estado atraia um volume recorde de turistas ao longo de toda a estação. Segundo o Governo, foram investidos cerca de R$ 120 milhões na preparação do Verão Maior Paraná, nas praias do Litoral e nas praias de água doce da região Noroeste.