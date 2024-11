Conheça 3 tipos de crédito para aposentados com juros baixos

Opções de crédito com juros baixos garantem segurança e facilidade para aposentados. Veja como o consignado pode ser útil e vantajoso no seu orçamento

Foto: Divulgação/Freepik

Você sabia que existem alternativas especiais de crédito para aposentados que oferecem condições melhores do que os créditos tradicionais?

Esses tipos de créditos são ideais para quem busca segurança e praticidade, já que as parcelas são descontadas diretamente da aposentadoria, garantindo tranquilidade e controle nos pagamentos.

Por isso, neste artigo vamos mostrar três tipos de crédito para aposentados que oferecem ótimas vantagens e você ainda verá como eles podem ajudar a alcançar suas metas sem abrir mão da estabilidade financeira que você merece.

O que é crédito “consignado” para aposentado?

O crédito consignado é um tipo de empréstimo que oferece condições mais vantajosas para aposentados e pensionistas do INSS.

A principal característica desse crédito é que o pagamento das parcelas é descontado diretamente da aposentadoria ou pensão.

Isso significa menos risco para as instituições financeiras, o que permite que elas ofereçam taxas de juros mais baixas e maior tempo de pagamento.

Como o valor das parcelas é debitado automaticamente, o aposentado não precisa se preocupar em realizar o pagamento mensalmente.

Isso faz com que essa modalidade de crédito seja amplamente buscada por aposentados devido à sua praticidade e aos juros reduzidos, além da segurança de ter as parcelas garantidas por meio do benefício.

Mas, além do consignado tradicional, existem outras opções de crédito que também podem ser vantajosas para aposentados e pensionistas.

Quais opções de crédito para aposentados?

Entre os tipos de crédito disponíveis, há três modalidades principais que atendem especificamente aos aposentados, cada uma com suas características e vantagens. Conheça mais sobre elas abaixo.

1. Cartão benefício

O cartão benefício consignado é uma opção específica para aposentados e pensionistas que buscam um meio de crédito flexível e com juros baixos.

Neste tipo de cartão, o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da aposentadoria, o que reduz o risco de inadimplência e oferece maior controle ao usuário para evitar que as dívidas se acumulem.

Com o cartão benefício consignado, o aposentado pode fazer compras à vista ou parceladas em qualquer estabelecimento que aceite cartões de crédito. O cartão ainda dá acesso a descontos em farmácia, seguro de vida e auxílio funeral.

Além disso, com o cartão é possível sacar uma parte do limite disponível em dinheiro, o que pode ser útil em momentos de emergência.

2. Cartão de crédito consignado

Já o cartão de crédito consignado funciona da mesma forma que o cartão benefício e oferece as mesmas vantagens, como:

Descontos em farmácias

Saque de parte do limite disponível

Seguro de vida

Auxílio funeral

O aposentado pode utilizar esse cartão para compras e o valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício, com taxas de juros bem menores do que as praticadas em cartões de crédito convencionais.

Esse tipo de cartão é uma boa alternativa para quem quer ter flexibilidade, mas com a segurança de que o pagamento mínimo sempre estará em dia.

3. Empréstimo consignado

Por fim, o empréstimo consignado é uma das opções mais populares entre os aposentados.

Ele consiste em um empréstimo pessoal cujas parcelas são debitadas automaticamente do benefício do INSS.

Isso diminui o risco de inadimplência para os bancos, permitindo que as taxas de juros sejam mais baixas em comparação a outras modalidades de empréstimo pessoal.

Esse tipo de crédito é ideal para quem precisa de um valor específico de uma só vez, como para a realização de uma compra importante, pagamento de dívidas ou investimentos.

Os prazos para pagamento costumam ser longos, onde é possível parcelar o empréstimo em até 86x, o que facilita a organização financeira do aposentado e reduz o valor das parcelas.

Como funciona o limite de crédito dessas opções?

O limite de crédito disponível para aposentados nas modalidades consignadas é controlado pela chamada “margem consignável”.

A margem consignável é o percentual máximo do benefício que pode ser comprometido com o pagamento de parcelas, incluindo empréstimos e cartões de crédito consignados.

No caso de aposentados e pensionistas do INSS, esse limite é de até 45% do valor do benefício, que fica dividido dessa forma:

35% para empréstimos consignados

5% para cartão de crédito consignado

5% para cartão benefício consignado

O objetivo da margem consignável é garantir que o aposentado mantenha uma parte do benefício livre para outras despesas, evitando endividamento excessivo e preservando o bem-estar financeiro.

Por que os juros dos consignados são baixos?

Uma das grandes vantagens do crédito consignado é o fato de ter juros bem mais baixos em comparação a outras modalidades. Isso ocorre por alguns motivos específicos:

Garantia de pagamento: como as parcelas são descontadas diretamente do benefício do aposentado, o banco tem a segurança de que receberá o valor de cada parcela sem risco de atrasos ou inadimplência. Menor risco para o banco: com essa segurança de pagamento, o banco considera o empréstimo menos arriscado e, por isso, consegue oferecer juros reduzidos. Controle do orçamento do beneficiário: a margem consignável evita que o aposentado comprometa mais do que uma parte do seu benefício, o que protege tanto o banco quanto o próprio aposentado, mantendo o pagamento das parcelas sempre em dia e dentro de um limite controlado.

Esse conjunto de fatores faz do crédito consignado uma das melhores opções de crédito para aposentados que buscam taxas de juros baixas e praticidade no pagamento.

Mas, é sempre importante que o aposentado avalie suas reais necessidades e limite de gastos antes de optar por essa modalidade, garantindo que o crédito seja uma ajuda e não um peso em seu orçamento.