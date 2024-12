Conheça e apoie o trabalho de monitoramento de animais nas praias

Se você já viu os carros identificados com os adesivos do LEC e PMP-BS pelas praias do Paraná, saiba que eles estão circulando por motivos muito importantes: a avaliação da saúde do oceano e conservação da vida marinha.

Desde 2015, o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), executado no Paraná pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR (LEC/UFPR), monitora diariamente as praias do estado para observar, resgatar e coletar dados sobre animais costeiros e marinhos debilitados ou mortos.

Além de resgatar animais marinhos como tartarugas, aves e mamíferos, a equipe coleta informações que ajudam a formular políticas públicas e estratégias para proteger a biodiversidade marinha, a saúde dos ecossistemas e sensibilizar a população sobre a importância de conservar nosso litoral.

“Ao encontrar nossa equipe em ação, lembre-se: seu apoio faz a diferença!“, diz o LEC. Importante:

Não bloqueio a passagem

Evite se aproximar do veículo

Ao encontrar um animal debilitado ou mesmo descansando na praia, não se aproxime, não toque, não tente removê-lo. Se for preciso, proteja-o de cães. Ligue para a equipe do LEC/UFPR pelo telefone 0800 642 33 41 ou pelo whatsapp (41) 9 92138746.

Sobre o PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, a execução é realizada pela equipe LEC/UFPR.

Fonte: Comunicação do PMP-BS / LEC/UFPR