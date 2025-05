Balanço de resgates e solturas do Projeto de Monitoramento de Praias

Nos meses de fevereiro e março, a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias registrou 24 ocorrências de atobás (Sula leucogaster) ao longo da costa paranaense. Destes, 18 chegaram vivos até a base de reabilitação, mas devido a gravidade da debilitação dos animais a maioria morreu nas primeiras horas após o resgate.

Alguns indivíduos chegaram extremamente apáticos e debilitados, e entraram em choque logo após os primeiros atendimentos. “Estas são situações que exigem resposta rápida e colocam nossa equipe em alerta máximo”. informou o Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR (LEC-UFPR), que realiza no estado o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS),

“A relevância do atendimento rápido e profissional reforça a importância de nosso trabalho de monitoramento e resgate de fauna no Paraná. Ainda, investigar as causas por trás desses eventos de grave debilitação da fauna marinha é essencial para diagnosticar o que vem afetando a saúde da fauna e de seus ecossistemas, e assim orientar o poder público para minimizar os impactos”, completa.

11 aves soltas em dois meses

Nos meses de março e abril, foram reabilitadas e soltas 11 aves marinhas que concluíram seu tratamento, graças ao trabalho da equipe do LEC-UFPR.

No dia 6 de março, cinco aves foram soltas: dois atobás, duas gaivotas e um biguá. Cada uma delas passou por atendimento veterinário especializado no Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde da Fauna Marinha (CReD), até estarem prontas para voar novamente.

No dia 14 de março, mais um atobá pôde retornar ao oceano, e para encerrar o mês de março, um atobá e uma fragata também receberam alta e foram devolvidos ao seu habitat natural.

Iniciando o mês de abril, mais um atobá concluiu sua reabilitação após ficar mais de 20 dias em estabilização. No dia 11 de abril, outro atobá macho pode retornar à natureza após finalizar seu tratamento. E para concluir o mês de abril, no dia 15 de abril, um atobá, com plumagem adulta, foi solto após ficar 45 dias em reabilitação.

Avise

Ao encontrar animais vivos ou mortos nas praias, as pessoas devem acionar o PMP-BS/UFPR pelo telefone 0800 642 3341 ou 41 99213-8746

SOBRE O PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos.

No estado do Paraná, Trecho 6, a execução do projeto é realizada pela equipe LEC/UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).