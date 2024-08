LEC-UFPR contrata veterinário e técnico de monitoramento de praias

O Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) está contratando um médico veterinário e dois técnicos em monitoramento – estes últimas vagas para graduados em oceanografia, biologia, engenharia da pesca e áreas afins.

A seleção é para trabalhar no Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS). Os profissionais terão base em Pontal do Paraná, atuação em toda a costa do Litoral do Paraná, com permanência de até cinco dias na base de Superagüi (Guaraqueçaba).

Os interessados devem enviar currículo vitae e carta de apresentação para o e-mail

[email protected] até o dia 6 de setembro com os assuntos “Vaga médico veterinário” ou “Vaga técnico monitoramento”. Confira os requisitos de cada vaga:

Médico veterinário

Técnico em monitoramento

Sobre o PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma iniciativa exigida pelo Ibama para as atividades da Petrobras relacionadas à produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos.

No estado do Paraná, no Trecho 6, a execução do projeto é realizada pela equipe do LEC/UFPR, que também a desempenhar o trabalho de conservação das praias e da biodiversidade marinha da região.