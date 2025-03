Número de encalhes de tartarugas no Litoral Paraná acende alerta

Nos últimos meses, os registros de encalhes de tartarugas marinhas nas praias paranaenses têm chamado a atenção dos pesquisadores. Entre 1º de outubro de 2024 e 31 de janeiro de 2025, foram encontrado 400 animais no Litoral: 8 vivos e 392 mortos

Entre as espécies afetadas, a tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) tem sido a mais impactada. Essa espécie está na Lista de Espécies Ameaçadas do Paraná e do Brasil.

De acordo com a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Unoveesidade Federal do Pasraná (LEC-UFPR), os encalhes podem estar relacionados a impactos humanos, como a poluição marinha, redes de pesca e mudanças no habitat. “Cada registro reforça a necessidade de proteger a vida marinha e adotar práticas mais sustentáveis”, ressalta publicação do LEC nas redes sociais.

🌊 O que você pode fazer para ajudar?

✅ Reduza o consumo de plástico e descarte resíduos corretamente.

✅ Respeite as áreas de preservação marinha.

✅ Apoie e divulgue projetos de conservação.

✅ Se encontrar uma tartaruga encalhada, acione o PMP-BS pelo telefone 0800 642 3341.

Monitoramento das Praias

O LEC-UFPR é responsável no Paraná pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos.