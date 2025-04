25 de abril, Dia Mundial do Pinguim, frequentador assíduo do nosso Litoral

Hoje, 25 de abril, é o Dia Mundial do Pinguim — e é tempo de lembrar que, muito além de carismáticos, os pinguins-de-Magalhães são indicadores importantes da saúde do oceano.

No Paraná muitos animais são registrados usando a região para alimentação no período de migração, mas também há aqueles que chegam às praias debilitados. Para cada indivíduo resgatado, existe uma história que conecta ciência, conservação e esperança.

Desde o início do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) no Paraná, executado pelo LEC/UFPR, já foram registrados mais de 8 mil encalhes de pinguins em nossas praias. A maioria chega entre o outono e inverno, período migratório e quando os animais percorrem longas distâncias em busca de alimento.

Infelizmente o trajeto tem muitos desafios. Devido às mudanças climáticas, a escassez de alimento, a interação com resíduos e redes de pesca, além da longa jornada de deslocamento, a migração pode apresentar riscos aos animais, especialmente para os que estão em sua “primeira viagem”.

É por isso que as ações realizadas e os dados coletados ao longo desses quase 10 anos pelo PMP-BS são tão importantes. A equipe técnica utiliza diversos métodos para compreender os impactos ambientais e os padrões migratórios, mas também identificar áreas críticas e orientar políticas de conservação para a espécie e para todo o oceano.

Ao longo desse tempo, a equipe do PMP-BS/UFPR reabilitou 109 pinguins, que foram devolvidos ao mar — saudáveis e prontos para seguir sua jornada de volta às áreas reprodutivas na Patagônia Argentina.

E o ciclo se repete…

Com a chegada do frio, os pinguins estão a caminho novamente. Então, preparem-se, em breve os viajantes devem aparecer pelo nosso litoral!

SOBRE O PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, a execução do projeto é realizada pela equipe Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR.

Texto e imagens: LEC/UFPR