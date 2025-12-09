Construção da Ponte de Guaratuba chega a 85% com avanço de trecho estaiado

Um dos marcos visuais da obra, a parte estaiada já conta com 228 metros dos 320 previstos e com sete pares de estais em cada uma das torres

Fotos: Roberto Dziura Jr/AEN

A obra da Ponte de Guaratuba atingiu 85% de execução no mês de novembro e segue avançando em todas as frentes de trabalho, com previsão de ser entregue em abril do ano que vem.

Com 1.240 metros de extensão, a ponte sobre a baía de Guaratuba é uma obra de mais de R$ 400 milhões que vai eliminar a dependência da travessia por ferry-boat, trazendo mais agilidade, segurança e integração ao litoral paranaense. A estrutura contará com quatro faixas de tráfego, ciclovia, passeios e iluminação viária, e representa um dos maiores investimentos em mobilidade da história do Paraná.

“Estamos com um excelente ritmo de trabalhos, vencendo todas as etapas e vamos entregar a obra dentro do prazo. Se trata de um marco da engenharia conectando todo o Litoral paranaense, trazendo mais qualidade de vida para os moradores, facilitando o deslocamento de turistas, proporcionando mais desenvolvimento para toda a região”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

Na infraestrutura da ponte, os trabalhos de fundação estão praticamente finalizados. Até o fim de novembro, 63 das 64 estacas haviam sido concretadas. A mesoestrutura também avançou com a conclusão de 19 travessas, elementos responsáveis por sustentar as vigas longarinas.

Na superestrutura, a produção e o lançamento das vigas seguem em ritmo acelerado. Já foram fabricadas 153 vigas longarinas, das quais 128 foram lançadas sobre as travessas. As equipes também finalizaram 16 vão do tabuleiro no trecho pré-moldado, que possui um total de 20 vãos. A extensão finalizada nesse trecho já soma 680,6 metros. Quando concluída, a ponte terá 23 vãos ao todo, incluindo os três do trecho estaiado.

“Todos os aspectos da obra estão avançando em perfeita coordenação, e nos próximos meses teremos o encaixe entre todas as seções do tabuleiro e com os acessos em ambas margens da baía de Guaratuba, ficando a estrutura pronta para o tráfego de veículos” explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

“Manifestamos nossa gratidão a todos os profissionais envolvidos, desde a época da idealização do projeto. São muitas mãos que constroem esse sonho, e cada uma ficará na história da construção da ponte”, declara a diretora técnica do DER/PR, Janice Kazmierczak Soares.

Trecho estaiado

O trecho estaiado, considerado um dos marcos visuais da obra, também teve progressos expressivos. Com as estacas e os pilares das torres principais já finalizados, as equipes se dedicaram à execução das aduelas, segmentos de concreto moldados in loco pelo método dos balanços sucessivos. Foram concluídos nove pares de aduelas no apoio 04, totalizando 114 metros, e nove pares no apoio 05, com mais 114 metros. No total, o trecho estaiado já conta com 228 metros executados dos 320 previstos.

Em novembro, também foram instalados sete pares de estais em cada uma das torres. Agora, em dezembro, uma das torres já tem oito, conforme destaca Emerson Miranda, da TV Guaratuba, como mostra a câmera ao vivo da obra (imagem abaixo).

Acessos

Diversos serviços complementares também seguem em execução. Estão sendo implantados passeios, ciclovias, barreiras rígidas laterais e centrais e guarda-corpos.

Nos acessos à ponte, tanto no lado sul de Guaratuba quanto no lado norte – próximo ao limite dom o município de Matinhos –, as obras de drenagem, terraplenagem e pavimentação seguem com força total. No lado de Guaratuba, o trecho viário tem cerca de 940 metros de extensão e inclui a complexa obra de rebaixamento do morro. Para garantir a estabilidade do terreno, estão sendo executadas contenções com solo grampeado e cortina atirantada estaqueada, cobrindo uma área de 10 mil metros quadrados. As etapas de solo grampeado e estacas raiz já foram concluídas. Em novembro, avançaram os serviços de escavação, instalação de tirantes e execução das vigas de travamento.

Já no lado norte, as equipes trabalham na implantação do muro de solo reforçado, que se estenderá até o encontro com a ponte.

Nos dois lados da obra, as equipes estão mobilizadas para cumprir a previsão de movimentar 200 mil metros cúbicos de solo e aplicar 50 mil metros quadrados de pavimentação, incluindo as camadas de subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico. Nos últimos dois meses, esses serviços registraram um avanço expressivo, e a meta é intensificar os trabalhos no início de 2026.