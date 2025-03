Construção da Ponte de Guaratuba já passa de 44% de execução

As obras da Ponte de Guaratuba passaram 44% de execução no final de fevereiro. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (10). A previsão de entrega é abril de 2026.

Neste último mês teve continuidade a execução das estacas do chamado trecho pré-moldado, todo aquele que não envolve a parte estaiada, envolvendo atividades de cravação, escavação e concretagem, além da fabricação e lançamento das vigas longarinas, que formam a base por onde passará a via. Foi finalizada também a concretagem dos blocos e pilares das torres principais do trecho estaiado.

Para a infraestrutura da ponte, até o momento, foram 40 estacas (pilares colocados no fundo da baía) concluídas, sendo 16 no trecho estaiado e 24 no trecho pré-moldado. Ao total, serão 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado. Também já foram 41 travessas.

Já no trecho estaiado houve outro avanço significativo. As estacas e blocos de coroamento e os pilares das torres principais, onde vão ser fixados os estaios, já estão finalizados. O próximo passo é a execução da chamada aduela de partida, com o cimbramento já iniciado. Essa técnica, que permite a construção de grandes vãos sem a necessidade de escoramento, será fundamental para a conclusão da superestrutura. Além disso, a instalação de gruas fixas em cada apoio facilitará a movimentação de materiais e equipamentos durante a execução das etapas seguintes.

Os dados do relatório de acompanhamento da obra, referente ao mês de fevereiro mostram que o contrato está com um avanço de 44,2% em relação ao cronograma físico-financeiro, o que representa um investimento de R$ 170.902.058,17 a preços iniciais.

Acessos

Em relação aos acessos, no lado de Caieiras, prosseguem os serviços de contenções, com a execução do solo grampeado e estaca raiz nos morros. Já no lado da Prainha , continua a implementação do desvio provisório que coincidirá com o futuro acesso a Cabaraquara, com atividades de terraplenagem e drenagem

Obra

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). A construção da Ponte de Guaratuba pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento. Basta acessar a página www.pontedeguaratuba.pr.gov.br.

Confira a obra em tempo real