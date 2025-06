Mulheres propõem novas políticas públicas e ampliação da voz feminina em Guaratuba

Fotos feitas pelas participantes

Na última quarta-feira (11), Guaratuba realizou a 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, reunindo mais de 100 mulheres na construção coletiva pelos direitos e pela melhoria das condições de vida das mulheres no município. Veja o documento completo no final.

O evento aconteceu no Recanto Paulo VI numa iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e da Secretaria Municipal do Bem Estar e da Promoção Social, com apoio do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM).

Em sua primeira edição, a conferência trouxe o tema nacional As Mulheres, os Territórios e as Cidades, “um convite à reflexão sobre como os espaços, bairros, comunidades e cidades, impactam diretamente a vida das mulheres”.

A palestra de abertura foi conduzida por Sílvia Winter, psicanalista, historiadora e neuropsicopedagoga, membra do CEDM, da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, e do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres do Governo do Estado.

Apresentações culturais

O evento contou com Espaço Kids para acolhimento das crianças, apresentações culturais com as meninas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com coreografia de Mirian Granzotto, da poeta Ana Caçulinha, com o poema Marias, sessão de alongamento com capoterapia, conduzida pela professora Weini Riz Gaivotinha e pela Mestra Gaivota.

O encerramento foi com o grupo Baque Mulher Matinhos, de maracatu baque virado, formado por mulheres que atuam na defesa dos direitos e no combate ao racismo, machismo, homofobia, racismo religioso e outras formas de violência. As mulheres do Instituto Canto do Caiçara (ICAC) também estiveram presentes, expondo seu artesanato.

Políticas

A conferência reuniu mulheres de diferentes idades e realidades, que contribuíram com propostas para a construção de políticas públicas.

Entre os destaques estiveram: a solicitação de escola integral na educação infantil e no ensino fundamental, com programas que permitam a inserção da mulher no mercado de trabalho; a proposta de construção de um centro municipal integral da saúde da mulher cis e trans, com atendimentos ginecológicos, hormonais, de saúde mental e exames específicos para fibromialgia; e a criação de uma Secretaria Municipal da Mulher, com atuação transversal e descentralizada, nos moldes da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres.

Conferência Estadual

Antes da conferência principal, foram realizadas reuniões preparatórias com mulheres trabalhadoras da pesca, da reciclagem e da área rural, garantindo a representatividade desses grupos nas discussões e propostas.

Além de propor políticas públicas locais que farão parte do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, as sugestões elaboradas durante a conferência serão encaminhadas à V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres do Paraná, em agosto, com possibilidade de seguirem para a etapa nacional.

Também durante o encontro foram eleitas as delegadas que representarão o município na conferência estadual: pelas representantes governamentais, Simone Muller, Paulina Jagher Muniz, Ana Luiza Vaz (suplente) e Maria Taís Santana (suplente); e, pela sociedade civil, Ariane Fernandes de Oliveira, Laura Célia Silva, Weini Riz (suplente) e Luzia Gaivotta (suplente).

Agradecimentos

As organizadoras agradecem a todas as mulheres presentes, à equipe da comissão da conferência, ao CMDM, à equipe da Secretaria Municipal do Bem Estar e da Promoção Social, às voluntárias do Coletivo Juntas, à irmã Eunice e ao Recanto Paulo VI pela disponibilização do espaço, além das empresas que contribuíram com ecobags, canetas e cachê de apresentação para o grupo Baque Mulher Matinhos: Lojas Leonor e Panteni, Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratuba (SISMUG), Floricultura Flor com Amor, Instituto Canto do Caiçara (ICAC), Clínica Odontoclin, Ecoflora, Piscina e Lazer e Simm Embalagens.

Confira as propostas elaboradas pelas participantes da conferência

Fonte: CMDM e Prefeitura de Guaratuba