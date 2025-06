Prefeitura de Guaratuba divulga contemplados com recursos da PNAB

A Prefeitura de Guaratuba informa o resultado final dos chamamentos públicos 002/2025, 003/2025, 004/2025 e 005/2025, da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc).

Foram aprovados 54 projetos culturais nas áreas de circulação cultural, projetos culturais (artes plásticas, artes visuais e artesanato, cultura urbana, tradicional e popular, dança, leitura, oralidade e escrita, música e projetos livres), formação e workshop cultural, e produção audiovisual. No total, os projetos receberão mais de R$ 260 mil em recursos do Governo Federal.

O julgamento de mérito cultural dos projetos foi realizado por uma comissão mista de servidores municipais e voluntários da sociedade civil.

O prazo para envio da documentação referente à etapa de habilitação vai até as 23h59 do sábado (14), por meio de formulário específico disponível no resultado de cada edital.

A consulta pode ser feita na aba “Chamamentos Públicos” do site oficial da Prefeitura:

portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos

Confira os resultados

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos_arquivos/2025/PNAB/RESULTADO-FINAL-MERITO-EDITAL-002-2025.pdf

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos_arquivos/2025/PNAB/RESULTADO-FINAL-MERITO-EDITAL-003-2025.pdf

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos_arquivos/2025/PNAB/RESULTADO-FINAL-MERITO-EDITAL-004-2025.pdf

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos_arquivos/2025/PNAB/RESULTADO-FINAL-MERITO-EDITAL-005-2025.pdf