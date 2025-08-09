Construção da Ponte de Guaratuba já passa dos 70%

Fotos: Arnaldo Neto/AEN

As obras da Ponte de Guaratuba chegaram a 70% de execução no final de julho, conforme o boletim de divulgado neste sábado (9). Neste último mês houve expressivos avanços nos acessos viários, que ligarão a estrutura principal à PR-412, nos dois lados da Baía de Guaratuba.

O trecho de acesso no lado sul, próximo ao Centro de Guaratuba, conta com cerca de 940 metros de obras e o lado norte, próximo ao limite com o município de Matinhos, possui aproximadamente 880 metros. A extensão total, com a ponte, é de 3,07 km.

Em julho, um dos principais avanços da obra contemplou os serviços de contenções no lado sul, com a execução do solo grampeado, estaca raiz, tirantes e vigas de travamento, bem como a escavação para rebaixamento do morro no acesso à região de Caieiras.

De acordo com o Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba, há previsão de movimentação de 200 mil metros cúbicos de terraplenagem, entre escavação e aterro, e execução de 50 mil metros quadrados de camadas de pavimentação, que contemplam reforço de subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico.

No lado sul, há uma interseção (rotatória) que contempla a divisão para acesso ao centro (que será remodelado no futuro) e à praia de Caieiras. No acesso principal, há o rebaixamento do morro para melhoria da rampa existente, onde são executadas as contenções. Elas são compostas pela solução técnica de solo grampeado somada à cortina atirantada estaqueada, alcançando 10 mil metros quadrados de área contida.

No lado norte, as equipes atuaram na continuidade da drenagem e terraplenagem dos ramos 500 e 600. O ramo 500 dá acesso à comunidade de Cabaraquara e margeia o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange.

O governador Ratinho Junior comentou o ritmo da obra. “Estamos trabalhando dia e noite para concluir esse projeto grandioso no ano que vem. Com 70% da obra concluída a ponte já está gerando mais expectativa de quem passa na região, ainda mais com o anúncio das novas obras de duplicação de acesso a Guaratuba pela BR-101, após o acordo com Santa Catarina”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, ressaltou que em breve as obras vão entrar na parte da colocação dos estaios. “Vamos chegar ao fim do ano com obras aceleradas em todos os canteiros de trabalho e com um desenho cada vez mais completo da estrutura”, destacou.

De acordo com a engenheira do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), Larissa Vieira, o avanço das obras dos acessos garante que a conexão tão sonhada pela ponte aconteça de forma segura, moderna e eficiente. “Cada etapa construída representa um grande passo no desenvolvimento e no progresso que a região litorânea merece e aguarda há mais de 40 anos”, ressaltou.

No trecho estaiado da ponte, a parte mais complexa e imponente da obra, os trabalhos mostram resultados expressivos no novo relatório. A infraestrutura (estacas e blocos de coroamento) e a mesoestrutura (pilares) das torres principais estão finalizadas. Após a execução da aduela de partida foi iniciada a execução das aduelas típicas pelo método dos balanços sucessivos com concretagem no local. No apoio 04 e 05 já avançaram com os pares da primeira aduela com 5,50 metros para cada lado (totalizando 11 metros).

Em toda a ponte da ponte, até o momento, foi registrada a marca de 58 estacas concretadas. Foram concluídas 23 estacas do trecho estaiado e 35 do trecho pré-moldado. Ao total, são 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado.

Na superestrutura, aconteceu a continuidade da fabricação das vigas longarinas pré-moldadas, chegando ao final do mês com o acumulado de 117 estruturas fabricadas e 96 lançadas nas travessas, que ajudam a formar o trecho por onde os veículos vão passar, principalmente a curva na margem sul.

No trecho pré-moldado, teve a continuidade do lançamento de placas pré-moldadas de concreto, também conhecidas como pré-lajes. Em julho, foi finalizado também o acumulado de 10 lajes concretadas, de um total de 23 ao longo de toda a ponte. Após a concretagem, a laje recebe o revestimento de pavimento, que será destinado ao tráfego de veículos.

A obra da Ponte de Guaratuba é um investimento de quase R$ 400 milhões do Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

A obra pode ser acompanhada em tempo real através das câmeras de monitoramento

