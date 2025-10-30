Viadutos em “U” vai eliminar gargalo causados por trens de Paranaguá

Prefeito Adriano Ramos e o deputado estadual Hussein Bakri realizaram visita técnica Avenida Roque Vernalha, que contará com investimento de R$ 73 milhões do Governo do Estado

Fotos: Moyses Zanardo PMP

A Prefeitura de Paranaguá deu mais um passo importante para a construção dos dois viadutos em “U” na Avenida Roque Vernalha, considerada a maior obra de mobilidade urbana da história do município.

Nesta quarta-feira (29), o prefeito Adriano Ramos e o deputado estadual Hussein Bakri, líder do governador Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa, estiveram no local para acompanhar os detalhes do projeto e reafirmar o compromisso conjunto com a execução da obra.

O investimento de R$ 73 milhões, que será financiado pelo Governo do Estado, tem como objetivo eliminar o gargalo viário causado pelas manobras de trens que cruzam a via, garantindo fluxo contínuo de veículos, segurança no trânsito e melhor integração entre bairros.

“Estamos avançando em todas as etapas técnicas e administrativas para que essa obra se torne realidade. A previsão é de que o edital de licitação seja lançado no começo de 2026, e que até março esteja sendo assinada a Ordem de Serviço para início das obras. Os viadutos em ‘U’ vão resolver um problema histórico de mobilidade, preservando o comércio local e trazendo mais qualidade de vida à população”, destacou o prefeito Adriano Ramos.

Durante a visita, o deputado Hussein Bakri elogiou o planejamento da gestão municipal e confirmou novos investimentos do Estado para a cidade. “A Prefeitura de Paranaguá tem um setor de planejamento muito organizado e está preparada para receber grandes obras. O governador Ratinho Júnior já autorizou novos recursos para pavimentação e recapeamento, e Paranaguá continuará recebendo atenção especial do Governo do Estado”, afirmou.

Projeto técnico e impactos positivos

Com 2,7 quilômetros de extensão, a Avenida Roque Vernalha é um dos principais eixos de ligação entre diversos bairros. O projeto prevê dois retornos elevados, um no sentido bairro e outro no sentido centro, cada um com cerca de 460 metros de extensão.

As estruturas serão construídas com rampas em técnica de terra armada e passagens superiores em concreto armado sobre a ferrovia. O entorno será totalmente requalificado, com calçadas acessíveis, drenagem, sinalização, paisagismo e passarela exclusiva para pedestres.

“O formato em ‘U’ foi definido justamente para manter o comércio funcionando e evitar desapropriações. É uma obra planejada com responsabilidade, que trará segurança e fluidez para todos que circulam por essa região”, explicou o prefeito.

O deputado também reforçou que o recurso está garantido pelo Governo do Estado e que o projeto segue dentro dos prazos estabelecidos. “O dinheiro está reservado e o projeto está sendo executado com seriedade. O Governo Ratinho Júnior trabalha com responsabilidade e só anuncia o que já tem garantia orçamentária. Paranaguá pode confiar que essa transformação vai acontecer”, completou Bakri.

O prefeito Adriano Ramos concluiu destacando que o projeto simboliza a nova fase de desenvolvimento da cidade. “Estamos preparando Paranaguá para o futuro, com planejamento, obras estruturantes e parceria com o Governo do Estado. A Roque Vernalha será um novo cartão-postal da cidade”, afirmou.