Amigas do Crochê instalam a tradicional árvore que abre o clima de Natal em Guaratuba

Neste sábado (15), a Árvore de Natal de Crochê antecipa, pelo sexto ano consecutivo, a o espírito natalino em Guaratuba– Confira as imagens dos anos anteriores

A magia do Natal vai colorir novamente a Praça dos Namorados em Guaratuba. No sábado (15), às 20h, acontece a inauguração da Árvore de Natal de Crochê, uma iniciativa das Amigas do Crochê e Tricô de Guaratuba que já se tornou tradição no município.

O projeto está em sua 6ª edição e começou de forma simples e colaborativa, crescendo ano após ano e, atualmente, é um dos símbolos mais queridos do Natal guaratubano. Assim como nas edições anteriores, a árvore é confeccionada manualmente por um grupo de cerca de 35 mulheres voluntárias que se reúnem durante todo o ano para produzir o colorido crochê que reveste a estrutura metálica.

A árvore virou ponto de encontro, cenário para fotos e símbolo de união, criatividade e espírito comunitário.

Com a mesma dedicação, o grupo promete surpreender novamente o público em 2025. A expectativa é grande para descobrir o novo visual da árvore, que muda a cada ano e traz detalhes diferentes na combinação de cores e desenhos.

🧶 Como surgiu o grupo

O grupo Amigas do Crochê e Tricô de Guaratuba surgiu em 2014, no bairro Nereidas, quando cinco amigas se reuniram para um café de sábado. As tardes de conversa se repetiram e, com o desejo de gerar renda extra, o crochê tornou-se a atividade escolhida. Começaram produzindo peças de praia como biquínis, bolsas, saídas e, logo passaram também, a confeccionar mantas e agasalhos para doação, o que atraiu novas participantes.

Com o crescimento do grupo, os encontros foram transferidos para a varanda do Restaurante Ô Catarina, onde seguem até hoje. A rede solidária cresceu e, em 2015, o nome passou a ser Amigas do Crochê e Tricô de Guaratuba, reunindo voluntárias de vários bairros.

Desde então, o grupo produz kits de maternidade e agasalhos entregues ao Hospital Municipal, Secretarias Municipais, CRAS e instituições como o Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Erastinho e Maternidade Darcy Vargas.

Atualmente, as artesãs continuam se encontrando aos sábados, às 15h, no Restaurante Ô Catarina, transformando linhas e agulhas em solidariedade, arte e amor.

Siga e apoie essa iniciativa: https://www.instagram.com/amigascrochegtba/

Texto: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Guaratuba

Nossa história

“Dezembro/2020 – a 1ª Árvore de Natal de Crochê de Guaratuba – Mais de 1000 quadradinhos feitos com amor e muito capricho, transformando um sonho em um lindo presente para a cidade.

Em 2020, as Amigas do Crochê resolveram enfrentar um desafio, que foi a ARVORE DE NATAL EM CROCHÊ, que foi produzida por mais de 25 mulheres, com AS CORES DO NATAL e montada na área de lazer da Praça dos Namorados, na baía de Guaratuba, com apoio de algumas lojas de armarinhos da cidade. Após o período de festas, desmontamos a árvore e a transformamos em 16 cobertores de lã que foram doados para o abrigo mantido pela Padre Antonio, da Igreja São Francisco de Assis.

Em 2021, repetimos a dose, com outra árvore maravilhosa, toda de RENDAS, em 2022 a inspiração foram as FLORES DO ESPÍRITO SANTO, em 2023 O AZUL DO MAR se misturou aos quadradinhos, em 2024 resolvemos ajudar o PAPAI NOEL COM OS PRESENTES. Como sempre, todo o material das árvores é reaproveitado no ano seguinte para a confecção das peças para doação.

Em 2025 nossa Árvore de Natal de Crochê celebra A PAZ tão necessária ao nosso viver, para embelezar a cidade nas festas natalinas, encantando os moradores e visitantes.

Hoje são 36 AMIGAS fazendo arte com amor, pra vocês. Estão todos convidados a prestigiar, divulgar e apreciar esse nosso presente.

FELIZ NATAL A TODOS !!! UM NOVO ANO DE PAZ E HARMONIA PARA TODO O MUNDO !!!

Texto: Amigas do Crochê e Tricô de Guaratuba

Árvore de Natal de Crochê – 6ª edição

Data: Sábado, 15/11

Horário: 20h

Local: Praça dos Namorados – Guaratuba

Realização: Amigas do Crochê e Tricô de Guaratuba