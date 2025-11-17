Guaratuba realiza audiência pública sobre asfaltamento na área rural

Reunião com a comunidade será nesta segunda-feira (17), às 15h, na localidade de Cubatão

Pavimentação foi aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Sustentável | Fotos: DCom Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba realiza nesta segunda-feira (17) uma Audiência Pública para tratar da pavimentação entre as localidade rurais de Caovi e Cubatão com a comunidade da área rural. O encontro será às 15h, na Igreja Assembleia de Deus – Átrio do Senhor (Pastor João Inácio), no Cubatão.

Na quinta-feira (13), no salão do Casarão Marcílio Dias, na região central da cidade, foi apresentado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Guaratuba o projeto de pavimentação da chamada Estrada do Cubatão, que inicia na localidade de Caovi, na divisa com Santa Catarina, no município de Garuva. Após o Cubatão, a via é chamada de Estrada da Limeira e vai até o limite com o município de Morretes, na localidade de Marta.

A pavimentação contempla trecho de 22 km e é resultado de um convênio entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR/PR). O investimento estimado é de R$ 35,2 milhões, e o material utilizado será o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

O prefeito Mauricio Lense destacou que o projeto beneficiará toda a comunidade rural, especialmente os produtores agrícolas, por favorecer o escoamento da banana e melhorar o acesso das famílias. Ele também agradeceu ao Governo do Estado pelos investimentos na área rural e adiantou que novos maquinários serão entregues em breve.

Guaratuba é o maior produtor de banana do Paraná, com relevância também na produção de arroz e palmáceas. O município possui um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 207,7 milhões, segundo o Deral. A banana, fruto sensível a impactos durante o transporte, demanda melhores condições viárias, como explicou o secretário da Pesca e Agricultura, Dagoberto da Silva.

Também participaram da apresentação do projeto Satoshi Osmar Nonaka, chefe do Núcleo Regional de Paranaguá/SEAB; Emerson Gerstemberger, gerente regional do IDR/PR em Paranaguá; e Élio Ricardo de Creddo, chefe regional da Adapar.