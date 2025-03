Coordenador da Vigilância Sanitária Municipal é o novo secretário de Saúde de Guaratuba

Foto: Divulgação

Paulo Cézar Lourenço, que exercia o cargo de coordenador da Vigilância Sanitária Municipal, foi nomeado nesta sexta-feira (21) pelo prefeito Mauricio Lense para o cargo de secretário de Saúde.

Ele substitui Eveline Thronicke de Freitas, servidora pública municipal, que ocupou o cargo interinamente.

De acordo com a prefeitura, o novo secretário “possui um currículo qualificado para enfrentar os desafios nesta nova função”. Ele tem formações em Administração, Arquitetura e Teologia, também possui pós-graduação em Recursos Humanos pela UFPR 1992, especialização em Administração Hospitalar na Faculdade Evangélica do Paraná 1998 e curso de Fiscal de Convênios realizado pelo Tribunal de Contas do Paraná em 2024.

Lourenço tem 58 anos e é natural de Paranaguá. Desde 1989, atua na Secretaria Estadual da Saúde e, em março, assumiu como coordenador da Vigilância Sanitária Municipal. “Além disso, sua atuação na cidade como pastor desde a década de 1990 revela sua vocação para o serviço público e comunitário”, destaca a prefeitura.