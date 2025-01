Corpo de homem encontrado em terreno baldio em Guaratuba 

Um homem foi encontrado morto, no início da noite desta segunda-feira (20), em um terreno baldio no bairro Piçarras, em Guaratuba.

O corpo dentro de um saco plástico em um terreno baldio na Avenida Ivaí, esquina com Tocantins. Um morador das proximidades sentou um forte odor de putrefação e chamaram a Polícia Militar, que isolou a área até a chegada da Polícia Científica.

A Polícia Civil começou a investigar o caso. Câmeras de segurança da vizinhança gravaram imagens de um homem deixando o saco no local no sábado (18), por volta do meio-dia e meia (12h28). Ele transporta o corpo em um carrinho de coleta de recicláveis e joga no terreno, sem ter a preocupação de esconder muito.

O homem do carrinho está sendo procurado. O morto, de aproximadamente 40 anos, ainda não foi identificado.

O vídeo abaixo foi postado pelo Portal da Cidade Guaratuba, que informa que foi divulgado nas redes sociais.