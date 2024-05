Crianças no Teatro encerra temporada de ´O Mágico de Oss´ em Paranaguá

A Céu Vermelho, através da Cia. do Abração, chega a sua última temporada do premiado espetáculo “O Mágico de Oss Paraná”, dentro das atividades de 2024 da segunda edição do Crianças no Teatro.

O programa da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e Palco Paraná tem como objetivo levar a arte cênica de forma gratuita para um público de 06 a 12 anos de várias cidades. São 64 apresentações, que estão percorrendo quatro cidades desde final de fevereiro até o dia 29 de maio.

Após o sucesso em Curitiba, São José dos Pinhais e Antonina, o projeto chega a Paranaguá para fechar a temporada dentro do projeto Crianças no Teatro. A curta temporada de apresentações inicia nesta segunda-feira (27) e segue até quarta-feira (29 ) no Teatro Rachel Costa, com sessões às 9h30 e 14h30.

A iniciativa vai atender crianças das escolas da rede municipal de ensino da região, além de promover uma preleção mediada para introduzir as crianças ao espetáculo e incentivar a formação de plateia. A sessão da manhã do dia 29, terá tradução em libras para promover acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva.

O projeto é inédito nesse formato no Paraná. Ele conta com apoio da Audi Brasil e tem como objetivo descentralizar as ações culturais e trabalhar propostas pedagógicas de mediação cultural para que crianças tenham acesso à arte por meio de outras possibilidades sensoriais estimuladas.

A diretora da Cia do Abração Letícia Guimarães comenta que Teatro é a arte do encontro. E, encontrar-se desta forma, através do tetaro, com as crianças e educadores, é apostar na abertura do campo sensível e imaginativo da experiência estética e do fazer poético. “Este projeto é essencial para que cada vez mais a arte esteja presente na vida das pessoas. As escolas estão tendo a experiência de assistir um espetáculo em palcos importantes de nosso Estado. Democratizar a arte, dando acesso a plateias que comumente não assistem teatro, em grandes palcos, é uma ação de política cultural pública de suma importância. É uma grande alegria e prazer proporcionar a convivência criativa”, comenta Letícia.

“O projeto onde as crianças têm oportunidade de vivenciar o teatro, de estimular sua criatividade e consumir cultura como formação de plateia é espetacular. Essa iniciativa só vem para agregar o cenário cultural de Paranaguá”, revela Maria Plathyn, secretária de cultura e turismo de Paranaguá.

SINOPSE – O MÁGICO DE OSS

A Cia. do Abração propõe a releitura do clássico “O Mágico de Oz”, para ressaltar temas como a construção da identidade e o caminho a se trilhar em busca da sabedoria e de reconhecimento das ações para a valorização de virtudes humanas.

Na história, a protagonista, Doroti, uma menina egoísta e dominadora, briga com seus amigos e se sente incompreendida por seus avós. Em um ataque de fúria, a menina egoísta que acredita que a vida que leva é sem graça e sem cores, se vê abduzida por um furacão que a transporta para um lugar mágico e colorido. Na jornada psicodélica de Doroti, ela encontra um espantalho sem cérebro, um homem de lata sem coração e um tigre covarde.

Todos se unem para encontrar o único que poderá dar-lhes o que cada um necessita: o poderoso Mágico de OSS, o único capaz de dar um cérebro, um coração, coragem e o caminho de volta para casa. Porém, em nossa história, toda esta viagem, todos estes encontros, tudo foi apenas projeção do subconsciente de Doroti que, com a viagem, transcendeu suas fraquezas e conquistou virtudes.

O ambiente cênico propõe alusões à cultura oriental, conferindo uma atmosfera mística ao mesmo tempo em que um grande quebra cabeça tridimensional, calcado em cores primárias, de uma forma brincante, vai construindo os espaços do subconsciente da personagem central Doroti.