Curitiba no Conselho Gestor da Reforma Tributária fortalece municípios do Paraná

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, recebeu nesta quinta-feira (26) o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, que estava acompanhado do diretor-executivo da Associação, Joarez Henrichs.

Na reunião, representando o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, Edimar garantiu a Curitiba – na pessoa do secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Vitor Puppi – participação, com uma vaga titular, no Conselho Gestor do IBS – Imposto sobre Bens e Serviços (Reforma Tributária), que terá 27 integrantes.

A intenção da CNM e da AMP, com a escolha de Curitiba para a vaga titular, é fortalecer a representação dos municípios no Conselho por meio da chapa “CNM Conselho Forte e Independente”.

Força dos municípios do Paraná

Edimar destacou a importância da presença de Curitiba no Conselho, como titular, e a competência de Vitor Puppi. “A presença do Vitor e de Curitiba garante uma representação forte e qualificada não só dos municípios paranaenses, mas do Paraná. A liderança de Curitiba é fundamental neste processo”, disse.

Ao lado do secretário municipal da Administração e Tecnologia da Informação, Elisandro Frigo, Eduardo Pimentel disse que ficou honrado com o convite para a capital ocupar a vaga titular do Conselho. “Agradeço à AMP e à CNM por valorizarem Curitiba”, disse o prefeito da capital.

A Lei Complementar 214/2025 definiu que cabe às associações de municípios de âmbito nacional, reconhecidas na forma da Lei das Associações (Lei 14.341/2022), a responsabilidade pela organização do processo eleitoral para a escolha dos representantes municipais no Conselho.