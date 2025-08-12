Escola de Formação de Turismo promove visita à Mesquita de Paranaguá

A Escola de Formação de Turismo, da Secretaria Municipal de Turismo de Paranaguá (Setur), promoveu na última sexta-feira (8) uma visita guiada à Mesquita de Paranaguá, sede da Sociedade Beneficente Muçulmana.

Considerada um dos templos islâmicos mais importantes do Paraná, o local se destaca tanto pelo valor religioso quanto pelo potencial turístico. Também é símbolo da diversidade cultural e religiosa de Paranaguá.

Cerca de 20 participantes foram recebidos pelos sheiks Kassem Sharkie e Mohamed Mansour. Conduzidos até a sala principal, todos se sentaram em círculo para ouvir explicações sobre a mesquita, a religião muçulmana e seus costumes. Os principais temas abordados foram as orações diárias, o uso do véu pelas mulheres, o Ramadã, hábitos culturais árabes e a vivência muçulmana fora dos países de maioria islâmica.

“Ficamos muito felizes em recebê-los em nossa mesquita para uma conversa aberta, falando sobre nossa religião e compartilhando histórias de nossa cultura. A religião que seguimos é o Islã, e seus adeptos são chamados muçulmanos. Temos pilares fundamentais, e um deles é que Deus é único. Cremos em Deus, na crença nos profetas e nos mensageiros do Alcorão”, afirmou o sheik Mohamed Mansour.

Ele também abordou alguns costumes, como os rituais realizados após a morte de um muçulmano e o período de jejum. “Quando um irmão muçulmano falece, trazemos o corpo para a Mesquita, onde realizamos a purificação. Para nós, é essencial lavar e preparar o corpo, pois ele deve estar purificado para se apresentar a Deus. Esse processo é feito aqui mesmo na Mesquita. Já o Ramadã, ou Ramadão, é o nono mês do calendário islâmico, período em que a maioria dos muçulmanos pratica o jejum ritual, que é o quarto dos cinco pilares do Islã e uma obrigação para todo muçulmano, assim como as cinco orações diárias”, explicou.

A secretária municipal de Turismo, Paula Torres, destacou a relevância da experiência. “A visita foi muito especial. Esse momento permitiu aos alunos vivenciarem de perto a riqueza cultural e espiritual que o espaço representa, ampliando o conhecimento sobre a diversidade religiosa presente no município”, afirmou.

Ela também reforçou o papel do turismo religioso em Paranaguá. “O turismo religioso vai além da fé: promove respeito, diálogo intercultural e valorização do patrimônio. Paranaguá, com sua história e pluralidade, se destaca nesse segmento, atraindo visitantes interessados em tradições, rituais e arquiteturas que expressam a identidade de diferentes comunidades”, disse.

Experiência marcante

Entre os visitantes estava a servidora municipal Linda Mara Abalem, estudiosa da cultura islâmica. Ela destacou a ênfase dada pelo sheik à caridade, explicando que, para um muçulmano, é impossível estar em paz sabendo que alguém, independentemente de credo, esteja passando fome.

Linda também se emocionou ao recordar suas origens. “Quando entrei na Mesquita, me lembrei das aulas que tive nos anos 80 com um professor que me ensinou a escrever meu nome em árabe. Foi uma experiência muito boa. A religião islâmica recebe a todos que queiram seguir os ensinamentos do Profeta, não sendo necessário ser árabe. Um exemplo é a Indonésia, que possui uma das maiores populações muçulmanas do mundo”, afirmou.

A visita reforçou o papel da Mesquita de Paranaguá como espaço de acolhimento, integração e valorização da diversidade cultural e religiosa, contribuindo para formar profissionais do turismo mais preparados, sensíveis e comprometidos com experiências autênticas e respeitosas.

Segundo o último censo, Paranaguá possui cerca de 145 mil habitantes e, entre eles, aproximadamente 443 muçulmanos, em sua maioria libaneses e descendentes, que chegaram principalmente pelo porto. A Sociedade Beneficente Muçulmana de Paranaguá foi fundada na década de 1960, e a Mesquita, inaugurada em 1968, é uma das mais antigas do estado.

