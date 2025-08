Paranaguá garante R$ 158,1 milhões do Governo do Estado para pavimentar 116 km de ruas

Adriano Ramos e Ratinho Junior, no momento do anúncio | fotos: Roberto Dziura Jr./AEN

A Prefeitura de Paranaguá informa que conquistou, junto ao Governo do Estado do Paraná, um investimento histórico de R$ 158,1 milhões para a pavimentação de 116 quilômetros de ruas no município, por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova. O anúncio foi feito nesta terça-feira (5), em Curitiba, pelo governador Ratinho Júnior, ao lado do prefeito Adriano Ramos e da vice-prefeita Fabiana Parro.

Com 146 mil habitantes e sede do maior porto graneleiro da América Latina e o segundo maior do país, Paranaguá enfrenta diariamente intenso tráfego de veículos pesados em suas vias urbanas. Para o prefeito Adriano Ramos, o investimento é estratégico para a mobilidade urbana e a logística local. “Paranaguá está em festa com esse investimento expressivo. É um recurso histórico que o Governo do Estado destina ao nosso povo, que vai sentir na prática os benefícios do Asfalto Novo, Vida Nova. Somos a Cidade Mãe do Paraná e estamos muito felizes por esse olhar atento do Estado”, afirmou o prefeito.

O programa prevê, além do asfalto, a construção de calçadas, sistema de drenagem e toda a infraestrutura necessária para garantir durabilidade e segurança nas vias. O objetivo é transformar a realidade de bairros que ainda sofrem com ruas de chão batido.

O governador Ratinho Júnior destacou a dimensão e o impacto do programa. “Esse é um dos maiores programas de pavimentação urbana da América do Sul, com investimentos que já passam de R$4,5 bilhões em todo o Paraná. Queremos levar asfalto, calçadas e infraestrutura para todos os municípios, transformando a vida das pessoas. É mais dignidade, segurança e valorização dos bairros”, disse.

A vice-prefeita Fabiana Parro reforçou que o resultado é fruto de um trabalho político contínuo, marcado por articulação com deputados e autoridades estaduais. “Todas as semanas estamos em Curitiba, conversando com parlamentares e secretários para buscar melhorias para nossa cidade. Essa proximidade com o governador, que tem um carinho especial por Paranaguá, foi fundamental para garantirmos este investimento. É um passo importante para levar pavimentação também à área rural e transformar a realidade de bairros que ainda sofrem com ruas de terra, além de promover o recape nos locais que necessitam”, destacou.

Segundo Adriano Ramos, a Prefeitura já possui R$ 15 milhões em projetos prontos, e a Secretaria de Estado das Cidades (Secid), junto com a Paraná Projetos, assumiu o compromisso de elaborar o restante, garantindo que todo o recurso seja aplicado. Nesse sentido, o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, destacou que o apoio do Estado é essencial para viabilizar obras dessa magnitude. “A urbanização impacta diretamente em qualidade de vida, saúde, segurança e educação. Muitos municípios não teriam como bancar essas obras com recursos próprios. Esse apoio é o que permite a transformação real nos bairros e nas comunidades”, afirmou.

O deputado estadual Hussein Bakri, presente no anúncio, elogiou a agilidade e a qualidade técnica das propostas apresentadas pela gestão municipal. “Quero destacar o grande trabalho do prefeito Adriano e da vice Fabiana, caracterizado pela rapidez na elaboração dos projetos, por uma gestão séria e organizada, que aplica bem os recursos e cumpre as contrapartidas. Estamos falando de quase R$150 milhões em pavimentação urbana, acabando com o barro e a poeira que prejudicam a saúde, a dignidade e a valorização dos imóveis. É um dia histórico para Paranaguá”, declarou.

A assinatura do repasse contou ainda com a presença do chefe de gabinete da Prefeitura de Paranaguá, André Ferruci; do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), Alexandre Curi; da deputada estadual Flávia Francischini; e da superintendente do Paranacidade, Camila Scucato.

Fonte: Secom Paranaguá / jornalista: Luiza Rampelotti