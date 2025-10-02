Curso de Condutores de Turismo Local Embarcado em Unidades de Conservação tem formatura da 1ª turma

O curso teve carga horária de 120 horas no total, 80h de aulas teóricas e 40h de práticas. Parte do grupo ainda finalizará a habilitação de arrais amador até final de outubro.

Fotos: Grazi Eurich / PMG

Na quarta-feira (1º), o Casarão Marcílio Dias foi palco da formatura do curso de Condutores de Turismo Local Embarcado em Unidades de Conservação. Ao todo, 36 alunos concluíram a formação, em um momento de grande emoção para as famílias presentes.

O projeto, realizado pelo Instituto Guaju, teve como objetivo qualificar mão de obra para impulsionar Guaratuba e a região como destino de ecoturismo, pesca esportiva, observação de aves e turismo de base comunitária, valorizando a cultura caiçara e promovendo o desenvolvimento sustentável. Foi idealizado por Fabiano Cecílio da Silva e coordenação da gestora e guia de Turismo Maria Carolina Gonçalves, a Carol. Entre o instrutores estavam Carol e Fabiano, além do militar da reserva e instrutor José Pedro Gasparello Junior, do biólogo Edgar Fernandez e outros convidados.

A iniciativa contou com recursos da Comarca de Guaratuba, por meio da Vara Criminal, além do apoio da Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, IAT, ICMBio, Capitania dos Portos do Paraná, Isepe Guaratuba, Escola Náutica Eco Guará e APHSPA Guaratuba. Também recebeu apoio institucional do Comtur Guaratuba, Grande Reserva Mata Atlântica e Adetur Litoral.

O evento não apenas celebrou a conquista dos formandos, mas também reforçou o compromisso coletivo com a valorização da identidade local e com um futuro mais sustentável para o turismo da região.