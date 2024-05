Defensores públicos visitam futura sede em Matinhos

Uma equipe da Defensoria Pública Estadual esteve nesta segunda-feira (13) em Matinhos no local que será a sede da instituição no município. O subdefensor público-geral, Bruno Muller, e as defensoras públicas Ana Maria Couto Gontijo e Thaísa Oliveira visitaram as instalações.

A Defensoria vai passar a funcionar junto à Secretaria Municipal da Assistência Social. A inauguração da sede tem previsão para acontecer entre os dias 10 e 12 de junho. Assim, a Defensoria Pública volta a ter uma sede na cidade, desde o fechamento da instituição em 2016.

Para isso, um Termo de Cooperação Técnica será firmado entre o Município e a Defensoria Pública. O objetivo é otimizar a prestação de assistência jurídica gratuita à população hipossuficiente de Matinhos.

Os defensores públicos foram acompanhados pela secretária da Assistência Social, Enelida Ramos de Lima; a diretora técnica de Entidades Sociais da Secretaria da Assistência Social, Josy Moreira; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Kátia Cecília de Oliveira; a diretora-jurídica da Procuradoria Municipal, Nairelle Ferreira; e pela diretora-geral da Saúde, Danielle Couto.