Itaipu investe R$ 46 milhões para apoiar pescadores do PR e MS

Fotos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.

A Itaipu Binacional já investiu R$ 46 milhões para apoiar colônias e associações de pescadores do Paraná e Mato Grosso do Sul. O investimento se dá por meio de diversos instrumentos da atual gestão da empresa, que incluem editais, convênios e capacitações, além de doações de equipamentos realizadas desde 2018. O principal objetivo é melhorar a capacidade produtiva, técnicas de cultivo e condições ambientais, com impactos diretos na renda daqueles que dependem da pesca para sobreviver.

Nesta sexta-feira (14), a empresa apresentou um balanço de suas ações para esse público, durante o Seminário Regional para Pescadores. O evento foi promovido pelo convênio Linha Ecológica, entre Itaipu e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. A iniciativa faz parte do programa Itaipu Mais que Energia, que promove ações sociais e ambientais alinhadas com as políticas públicas do Governo Federal, nos 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul.

Carlos Carboni

Durante a abertura do evento, o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, destacou a importância da parceria com os pescadores nas ações de conservação da qualidade ambiental do reservatório, anunciando também a retomada das ações de limpeza do reservatório, que fazem parte da Linha Ecológica. Por meio do convênio, a Itaipu provê equipamentos de proteção (EPIs), combustível para embarcações e outros recursos para as ações de limpeza.

“Manter a qualidade da água não é bom apenas para a geração de energia, mas também para a pesca e o cultivo de peixes, além do lazer nas prainhas, do abastecimento dos municípios, pra agricultura, e outros usos do reservatório”, destacou Carboni.

Dentro dos 46 milhões de reais investidos por Itaipu, estão ações de pesquisa para a viabilidade do cultivo de tilápia no reservatório; elaboração de estatísticas pesqueiras; pesquisa para o cultivo em sistema bioflocos; assistência técnica para pescadores; cursos de capacitação; doação de equipamentos (como máquinas de gelo, tanques-redes, descamadeiras, entre outros); e o edital Itaipu Mais que Energia para o financiamento de projetos de associações e colônias do Paraná e Mato Grosso do Sul.

Segundo o presidente da Colônia de Pescadores Nossa Senhora dos Navegantes, do município de Santa Helena (PR), Lírio Hoffmann, o apoio da Itaipu é fundamental para a manutenção da atividade pesqueira. “Cada colônia tem uma realidade diferente, mas dificilmente conseguem se manter sem esse apoio da Itaipu”, afirmou. “Importante também destacar a retomada das ações de limpeza do lago, que melhoram muito as condições para a pesca”, acrescentou Hoffmann.

Série de vídeos

Durante o seminário, a Itaipu também lançou uma série de vídeos que tem como objetivo divulgar boas práticas para a conservação das espécies de peixes e manejo sustentável da água para pescadores e aquicultores. A série “Peixes e Prosa”, que será disponibilizada no canal da Itaipu no YouTube, é uma iniciativa das áreas de Reservatório e de Educação Ambiental da Itaipu através do Convênio Linha Ecológica.

Emanuela Santos

Conforme explica a gestora do convênio Linha Ecológica pela Itaipu, Emanuela Santos, a série aborda desde o respeito aos períodos de defeso (época de reprodução) ao uso de técnicas adequadas de pesca e aquicultura, passando pela importância dos cuidados com os habitats naturais das espécies, como vegetação aquática e os ecossistemas fluviais e terrestres. “O conteúdo busca valorizar a os pescadores da região, destacando o trabalho que desenvolvem no dia a dia, e trazendo também a atuação técnica da Itaipu”, afirmou Emanuela.

A abertura do seminário contou com a participação do diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, do prefeito de Medianeira e presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros, Antônio França, do gerente do Departamento de Reservatório e Áreas Protegidas, Irineu Motter, e do representante do Instituto de Água e Terra do Paraná (IAT), Lorivo Limberger.